EXILE AKIRA（44）が1月31日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。酒量が減ったことを明かした。

AKIRAは現在LDH台湾の代表取締役を務めていることを明かし、海外での文化に戸惑ったエピソードを語った。「仕事の食事会とか、会食っていうのがない。飲みニケーションがないですね」と明かした。

サバンナ高橋茂雄は「LDHの人って飲みニケーションでやってきたみたいな」と語ると、AKIRAは「飲みニケーションでしか生きてないんで、どうすればいいんだっていう」と困惑したことを告白した。

さらにAKIRAは「甘いの好きっすね」と甘党なことを告白した。加藤浩次が「甘党なのにお酒も好きってことですか？」と質問すると、AKIRAは「むしろお酒が減りましたね」と答えた。

加藤は「HIROさんと行ったら飲むでしょ？レモンなくなったとか焼酎なくなったとか話あるじゃないですか」と聞くも、AKIRAは「僕とHIROさんで飯行ったときにしっぽりとたしなんでるって感じなので、店員さんとかもちょっと戸惑って、“すごいレモン用意してるのに…”って空気感じるんですよ」と告白し、スタジオを笑わせた。