「ゆりゆららららゆるゆり放送室 15周年記念いべんと」開催決定！

TVアニメ「ゆるゆり」の放送開始および声優ユニット「七森中☆ごらく部」の結成15周年を記念し、「ゆりゆららららゆるゆり放送室 15周年記念いべんと」の開催が決定した。

本イベントは、「七森中☆ごらく部」が担当してきたラジオ番組「ゆりゆららららゆるゆり放送室」にちなんだ記念イベントとなり、15周年という節目をファンとともに振り返る内容を予定している。

「ゆるゆり」は、一迅社「コミック百合姫」にて連載中の漫画を原作とし、2011年にTVアニメ第1期が放送された作品。これまでにTVシリーズ3期およびOVAが制作されている。アニメ放送にあわせて結成された声優ユニット「七森中☆ごらく部」（三上枝織・大坪由佳・津田美波・大久保瑠美）は、主題歌の担当やイベント出演、ラジオ番組など、作品とともに活動を展開してきた。

2026年はTVアニメ第1期放送から15周年の節目の年となり、「七森中☆ごらく部」の結成日にあわせて、本イベントの開催が決定した。

チケットは特典付きチケットと通常チケットの2種類を用意。ポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」にて最速抽選先行の受付がスタートしている。

●イベント情報

「ゆりゆららららゆるゆり放送室 15周年記念いべんと」

2026年４月19日(日)

第一部 開場：13時00分／開演13時30分

第二部 開場：16時00分／開演16時30分

会場：サイエンスホール

出演者

七森中☆ごらく部（三上枝織、大坪由佳、津田美波、大久保瑠）

内容：トーク

チケット：特典付きチケット8,800円(税込)

通常チケット6,600円(税込)

※特典内容は後日発表

抽選販売

申込受付期間 2026/01/30(金) 〜 2026/02/17(火) 23:59

枚数制限： お一人様 各公演 どちらか1券種 2枚まで

発券方法： アプリ（電子チケット）

・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

詳細URL

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/338

※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。

イベントに関するお問い合わせ

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

問い合わせフォーム（https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry）

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際は、イベント名・参加日もご連絡願います。

※イベント前日・当日のお問い合わせにはお答えは出来かねる場合がございます。

※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。

※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせは御遠慮願います。

チケット販売に関するお問い合わせ

きゃにめ

https://canime.jp/help/ticket/

©なもり/一迅社・七森中ごらく部

