インフルエンザ感染などで欠席者が続出しているハロー！プロジェクトの公演。福岡サンパレスホテル＆ホールで行われる１日のコンサートに、「アンジュルム 」下井谷幸穂と「ロージークロニクル」相馬優芽が欠席することが同日に発表された。この日のライブの欠席者は、ハロプロ全体で計１２人となった。

「アンジュルム 」の公式Ｘ（旧ツイッター）でこの日、所属事務所のアップフロントプロモーションが下井谷の感染を報告。「メンバーの下井谷幸穂ですが、昨夜より発熱・関節痛などの症状がみられたため抗原検査を行ったところ、『インフルエンザB型』の陽性反応が認められました」と伝え、「そのため、出演を予定しておりました下記コンサートを欠席させていただきます」と、この日の福岡公演欠席を発表した。

「ロージークロニクル」の公式Ｘでも同様に、相馬の当日欠席を報告。「メンバーの相馬優芽ですが１月３１日夜より発熱と喉の痛みなどの症状がみられた為、 出演を予定しておりました下記コンサートを欠席させていただきます」と、この日の福岡公演欠席を伝えた。「直前のご報告となりファンの皆様ならびに関係各位にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますこと心よりお詫び申し上げます。 何卒ご理解、ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます」と謝罪した。

ハロー！プロジェクトは今月２日から、全グループが総出演するコンサートツアーを開催中で、全国７都市を回る。各グループで欠席者が続出しており、１月３１日に行われた広島公演は、計１０人が欠席。「モーニング娘。’２６」小田さくら、「ロージークロニクル」小野田華凜、「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」江口紗耶と西田汐里、「つばきファクトリー」河西結心と小野瑞歩、「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」川嶋美楓と段原瑠々が、インフルエンザＢ型に感染。また、「つばきファクトリー」小野田紗栞は咽頭炎で、「モーニング娘。釻２６」野中美希は腰椎椎間板ヘルニア（野中は２月１１日の宮城公演、同２１日の北海道公演も欠席）のため不参加で、上記１０人は引き続きこの日の福岡公演も欠席する。