節分豆がおかずになる？放置で柔らか節分豆とさつまいものカリカリ料理

お正月で出費が続き、 「ここからはお財布を少し引き締めたい…」 そう思っている方も多いのではないでしょうか。



実はこの1月、私が密かにチェックしている食材があります。 それは……節分豆。





これ、実はおかずになるって知っていましたか？



しかも今回は「煮ない・ 15分放置・節約＆かさまし」



この記事を最後まで読んだら、 きっと今すぐ節分豆を買いに行きたくなります。 そして、買い溜めしてしまうかもしれません（笑）





完全保存版のレシピです。

2026年は「さつまいも」でかさまし

今回の主役は節分豆ですが、 我が家では人気すぎて一瞬でなくなってしまうため、今年はさつまいもでかさましをします。



まず、さつまいもを1cm角に切り、 でんぷんを落とす程度にさっとすすぎます。





鍋にたっぷりの水を入れ、蓋をしてぐつぐつ沸騰させたら火を止めます。



「え？火を止めるの？」と思いましたか？ ここは省エネ。 地球にやさしいよっち、腕の見せどころです。

火を使わず15分で節分豆が別人に？

火を止めた鍋に、節分豆とさつまいもを入れ、すぐに蓋をする。





非加熱で15分放置します。

ここで 「アブラカタブラ〜」 と、呪文を唱えます。（※演出です）



するとどうでしょう。 あんなに固かった節分豆が、片手でつぶれる柔らかさに。 見てください。写真のように水分を含み、ふっくら大きくなりました(左が湯につけた豆、右は買った時の状態)





次に、湯をしっかり切ります。 ※この湯、絶対に捨てないでください！ （理由は後半で）

焼くだけで生まれる宝石

ポリ袋に ・節分豆 ・さつまいも ・片栗粉 を入れて、全体に粉をまぶします。



油を引いて温めたフライパンに入れ、加熱。 焼き面を変えるために時々混ぜますが、 触りすぎない方がカリカリになります。



全体がカリッとしたら、 砂糖と醤油を加えて混ぜ、 砂糖が溶けてキャラメル状になったら火を止めます。



仕上げに白ごまを振り完成です。



見てください。 この茶色く輝く宝石を。まさか節分豆だったとは思えません。





さつまいもを入れる理由

さつまいもを加えることで、食べ応えアップ！また、豆の香ばしさがやわらぐため飽きずに食べ続けられます。



おやつ・夕飯のおかずにも子どもたちも大好きな一品になりました。家族でつまみ食いが止まりません。

よっちの料理は「おまけ付き」

だが、しかし。 よっちの料理はこれで終わりません。

先ほどの茹で汁。 栄養が出ているので、捨てるのはもったいない。

そう、味噌汁にします。これで一気に2品完成。 節約も、手間も、しっかり回収です！





節分豆は「今」こそ買い

余りがちな節分豆ですが、 今日からあなたはあえて多めに買う側になるかも！？



ちなみに私は、すでに4袋ストック中です（笑）



安くて、腹持ちが良く、調理もしやすい。 まさに一石三鳥。



節分後は安売りされることも多く、 店舗によっては年中並んでいることも。



見かけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。



今年の節分は、鬼も出費も、おいしく丸く収めましょう。

お知らせです

宝島社様より初のレシピ本を出版しました。物価高騰に負けず、家族の心とお腹を満たす楽しい節約かさましレシピ本です。「こんな使い方あったの？」と、目から鱗のレシピだらけ！三児の母であり保育士でもあるよっちがお送りする「見て・食べて・読んで楽しい」レシピ本と思えないユニークな一冊！ぜひ、手にとっていただけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

『よっちの家族5人で月3.5万円! 大満足のかさましごはん』（宝島社）





クックパッドアンバサダー・よっちさん初のレシピ本！食べ盛りの子ども3人のママによる、かさまし食材を駆使したおいしいおうちごはんを紹介しています。



【ご購入はこちらから】



・宝島チャンネル



・Amazon



・楽天ブックス

