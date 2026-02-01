テレビ朝日系「私が愛した地獄」が１月２９日に放送された。

ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。

この日は、鈴木奈々、益若つばさ、みひろが都内ラブホテルという密室空間で女子会トークを繰り広げた。

鈴木は、離婚経験がある３人の共通点を指摘し「離婚後の恋愛、気になる」と話した。益若は「一応さ、結婚して、離婚もして。世間からは私たちも経験豊富そうって思われがちじゃん。でも（鈴木は）本当に、どピュアなのね…」と苦笑した。

鈴木も以前、益若に相談した内容として「初めて、２人で、ちょっと気になる人とデートだったんですよね。『食事に行きませんか？』って誘われたから。そんとき、お会計とかどうなるんだろう？みたいな話を（益若に）してたんだよね」と振り返った。

鈴木は「（相手の男性が）年下だったから。どうすればいいんだろう？と思って。どっちが払えばいいんだろうとか考えて」と説明。益若も「初めてで払ってしまうと、なんか、ちょっと後輩みじゃないけど…。恋愛が生まれない感覚もあるってことだよね」と鈴木と一緒に悩んだことを明かした。

デート当日に鈴木は「それで、お財布出して、私。『私がカードで払う』って言ったの。したら、相手も『俺のカードで払う』って…」と述懐。 益若は「引けばいいじゃん。払ってほしいんだよ、女子心として。だから２回ぐらいで『あ、ありがとう』って言えばいいじゃん？だけど、なあちゃん（鈴木）はまた…」と苦笑した。

鈴木が「『いや、私が』って。３回目のターンで『私が払う』って言ったら（男性が）『じゃあ、今回はお願いします』って折れた。ウチ的には折れてほしくなかったっていうか…」と話すと、みひろは「でもさ、そんだけやられたらね…」と苦笑した。

スタジオで３人のトークを見守っていた、ぺえは「私は、もう別に（年齢が）上か下かは関係なしで割り勘が一番気持ちがいいから…」と話していた。