千葉ロッテマリーンズは1日、キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部（本社:東京都中野区）が2026年ダグアウト内オフィシャルドリンクサプライヤーとなったと発表した。2026年シーズンのZOZOマリンスタジアムとロッテ浦和球場のダグアウト内でキリンビバレッジ株式会社の飲料が提供される。

キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部がダグアウト内オフィシャルドリンクサプライヤーとなるのは6年連続。サプライヤー契約の締結にあたり、本日2月1日に春季キャンプ地（宮崎県都城市）で、キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部から免疫ケアブランド「キリン おいしい免疫ケア」、「キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ」、「キリン おいしい免疫ケア 睡眠」計1350本が贈呈された。 また、同グループのキリンビール株式会社販売推進統括本部からもノンアルコール・ビールテイスト飲料「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」480本が贈呈された。

サブロー監督は「キリンビール、キリンビバレッジ様に今年もご支援いただき、大変感謝しております。選手・スタッフの体調管理のために今シーズンも飲ませていただきます。このキャンプではご提供いただいたドリンクを飲みながら、みんなで楽しみながらも厳しい練習を成し遂げて、リーグ優勝、日本一を目指していきます」とコメントした。