筧美和子（31）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。文書を発表し「皆さま この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております。日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と報告した。

筧は、25年3月3日にインスタグラムで結婚を発表。「ファンの皆さま、関係者の皆さまへ いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。お相手について「お相手は誠実で、優しさに溢れた方です。共に人生を歩んでいけることを心から幸せに思っております」とした。

また「これからは二人で力を合わせ、笑顔の絶えない家庭を築いてまいります。また、これまで以上に仕事にも真摯に向き合い、成長を重ねていけるよう精進してまいります。このようなご報告ができることを嬉しく思うとともに、これからも温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

◆筧美和子（かけい・みわこ）1994年（平6）3月6日、東京都生まれ。11年にスカウトされて芸能界入りし、13年にフジテレビ系「テラスハウス」に出演し注目を浴び、グラビアなどで活躍。14年から5年間、ファッション誌「JJ」専属モデル。ドラマは、NHKテレビ小説「まれ」「黒服物語」「あなたの番です」など出演多数。映画も「孤狼の血 LEVEL2」「向田理髪店」「静かなるドン」など。24年4月には7年半ぶりとなる写真集「ゴーみぃー」も発売。164センチ。血液型AB。