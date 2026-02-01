手軽に作れるやみつきおかず【梅大根】あと一品欲しいときにも！
人気料理家・今井真実さんのロングセラー本『毎日のあたらしい料理』待望の第二弾！
いつもの身近な食材を使い、シンプルな手順で、洗い物も少ないのに、想像以上の味に出会えるレシピをご紹介します。今までにない組み合わせや手順が生み出す、新しいおいしさにきっと驚かされるはず。毎日の料理時間を、ワクワクするものにしてくれます。
※本記事は今井真実著の書籍『毎日のあたらしい料理２ シンプルな材料と手順で、想像を超える味』から一部抜粋・編集しました。
さっぱりなのにパンチがあるやみつきおかず
大根をいちょう切りにして、材料を和えていくだけ。知っている材料ばかりなのに、今までにない味わいのとても美味しい大根サラダに仕上がっていて驚きます。和の食材に合わせるのはオリーブオイル。フルーティーさが、フレッシュな大根にマッチします。
【材料】（2人分）
大根 … 12cm分（約300g）
にんにく … 1かけ
梅干し … 1個（塩分18%のものを使用）
オリーブオイル … 大さじ2
かつお節 … 2g
【作り方】
（1）大根は皮をむき、8mmの厚さのいちょう切りにする。にんにくはすりおろす。梅干しはたたいておく。
（2）ボウルに1とオリーブオイル、かつお節を入れてよく和える。味を見て薄ければ塩（分量外）で調整し、器に盛りつける。
味付けは梅干しのみなので、梅干しの塩分量によっても変わります。味を見て最後に調整してください。
おすすめの食べ方
私のおすすめはできたてを食べること。しかし、しんなりしたのもまた美味しい。常備菜用に、少し多めに作るのも良いですよ。
＜注意点＞
●分量について
小さじ1は5ml、大さじ1は15mlです。
●下処理について
野菜の「洗う」工程は、基本的に省いています。
●油について
オリーブオイルは「エクストラヴァージンオイル」を使用しています。
著者プロフィール
今井 真実（いまい まみ）
料理家。神戸市生まれ。「作った人が嬉しくなる料理を」という考えを元に、雑誌、web媒体、企業広告をはじめ、多岐にわたるレシピ制作を担当。SNSでの発信も注目を集める。『毎日のあたらしい料理 いつもの食材に「驚き」をひとさじ』（KADOKAWA）をはじめ、著書多数。
著＝今井真実／『毎日のあたらしい料理2 シンプルな材料と手順で、想像を超える味』