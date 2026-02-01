Åß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¡È¤ä¤ï¤é¤«¡ÉÂçº¬¡ß¤È¤ê¼ê±©¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¼Ñ¤â¤Î¥ì¥·¥Ô2Áª
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡ÛÅß¤ËÂç³èÌö¡ª¥¢¥ì¥ó¥¸¤¤¤í¤¤¤íÂçº¬¤Î¤ª¤«¤º
¤È¤êÆù¤Î¼ê±©¸µ¤ä¼ê±©Ãæ¤ÏÆéÎÁÍý¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¿©ºà¤Ç¡¢Åß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ü¤ÎÂçº¬¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¼Ñ¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡ªÇ®¡¹¤Ç¤¼¤Ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ª¤«¤º¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê±©¸µ¤ÈÂçº¬¤Î´Å¿É¼Ñ
Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¤¿¤ä¤ï¤é¤«Âçº¬¤¬ÀäÉÊ
¡¦Âçº¬ ¡Ä1/3ËÜ(Ìó350g)
¡¦¤È¤ê¼ê±©¸µ ¡Ä6ËÜ
¡¦¤µ¤ä¤¤¤ó¤²¤ó ¡Ä50g
¡¦¼Ñ½Á
¡¡ø¼ò¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¡øº½Åü ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¿å ¡Ä1¥«¥Ã¥×
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¤Ï7mm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Èé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤ÆÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤¤ó¤²¤ó¤ÏÄ¹¤µ¤ò2¡Á3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. Æé¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¡¢¼ê±©¸µ¡¢Âçº¬¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó15Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3. Á´ÂÎ¤Î¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢ºÆ¤Ó¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÌó2Ê¬¼Ñ¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó5Ê¬¼ÑµÍ¤á¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬284kcal/±öÊ¬2.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò)
¢£¼ê±©Ãæ¤ÈÂçº¬¤Î¥¥à¥Á¡¼¥º¼Ñ
¥Ô¥ê¿É¥¥à¥Á¤È¤Þ¤í¤ä¤«¥Á¡¼¥º¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Âçº¬ ¡Ä1/5ËÜ(Ìó200g)
¡¦¤È¤ê¼ê±©Ãæ¡ÊÈ¾³ä¤ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡Ë ¡Ä10ËÜ
¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º ¡Ä60g
¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á ¡Ä50g
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡
¡¦¼ò¡¡
¡¦º½Åü
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¤Ï¾®¤µ¤á¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¼ê±©Ãæ¤òÆþ¤ì¤ÆÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£Âçº¬¡¢¥¥à¥Á¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¿å1¥«¥Ã¥×¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢¼ò¡¢º½Åü³ÆÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Íî¤È¤·¤Ö¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼Ñ½Á¤¬¾¯¤·»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÌó7Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3. ¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤·¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤ÇÌó2Ê¬¤ª¤¯¡£
(1¿ÍÊ¬345kcal/±öÊ¬3.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÉðÂ¢Íµ»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Ì£¤Î¤·¤ß¹þ¤ó¤ÀÂçº¬¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢Æé¤Î¶á¤¯¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£Åß¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò¡¢ÉðÂ¢Íµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò¡¢¹â¿ù½ã
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»