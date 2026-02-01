FC町田ゼルビアは1日、アカデミーの新体制として、喜山康平氏（37）がジュニアコーチに就任すると発表した。

発表に先立ち、喜山コーチはこの日までにオンラインで取材に応じ「ユースやトップチームで中心になるような選手が出てくるように指導したい」と意気込んだ。

東京Vの下部組織で育ち、06年にトップチームに昇格すると、現役時代は主にMFとしてプレー。その後は岡山や松本に所属し、昨季にJ3北九州で現役を引退した。今季から指導者キャリアを歩み始め「優秀なアカデミースタッフがいる環境でスタートできることがうれしい」と語った。

取材に同席した菅澤大我アカデミーダイレクターは「彼が経験した技術や戦術、メンタルでアカデミーの選手たちへいい影響をもたらしてくれる。長期的に彼が見た子供たちが優秀な選手になってほしい」と期待。喜山コーチは「自分が20年間、現役を続けている中でいろんな選手と出会ってきた。日本代表になったり、W杯に出たり、若くで欧州で活躍している選手を見てきて、どんな選手が伸びるかを感じるものがあった。（子供たちが）常に向上心があり、謙虚でサッカーが大好きな心を持つ人間になってもらえるように携わりたい」と語った。