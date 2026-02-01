ケンコバ結婚＆第1子誕生に祝福殺到 サンテレビの異色深夜番組も「いつもバコギャルちゃんに、厳しくも優しく向き合ってくださる」
お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、1月31日放送のCS放送のフジテレビONE『ケンドーコバヤシの重大発表！』（後10：00）に出演。昨年8月に一般女性と結婚し、さらに、同番組のロケが行われた1月某日のおよそ4日前、第1子となる男児が誕生していたと明らかにした。
【画像】『ケンコバのバコバコナイト』ケンドーコバヤシを祝福
これに対して、各方面から祝福が続々。BS朝日『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』公式Xは「#ケンコバさん、まさかのご結婚そして第1子のご誕生おめでとうございます。今宵はスタッフ一同勝手ながら祝杯をあげさせていただきます。今後は『父』ケンドーコバヤシの生き様も併せてお楽しみいただけたら幸いです。よろしくどうぞ」とメッセージ。
MBSラジオ『アッパレやってまーす！水曜日』のXも「ついにーーーーーコバさん！ご結婚とご長男誕生おめでとうございます！！！」とつづった。
異色のローカル深夜番組からも祝福が届いた。サンテレビ『ケンコバのバコバコナイト』は「ケンコバさん…！ご結婚、そして第一子ご誕生、誠におめでとうございます いつもバコギャルちゃんに、厳しくも優しく向き合ってくださるケンコバさん。きっと素敵なパパになられること間違いなしです！これからも番組の主として、よろしくお願いいたします」としたためた。
【ケンドーコバヤシ】
1972年7月4日生まれ、大阪府出身。1992年にNSC大阪11期として入り、ユウキロックとのコンビ「松口VS小林」、村越周司とのコンビ「モストデンジャラスコンビ」として活動した後、ピン芸人としての活動をスタートさせた。「ケンコバ」の愛称で親しまれ、2006年『人志松本のすべらない話』などへの出演をきっかけに全国区へ活動の場を広げ、現在では、お笑いだけでなくドラマやCM、コメンテーターとしても活躍している。
