ベテラン女優、30年前の写真を完全再現 比較ショット公開に絶賛の声「美女っぷり凄い」「一目惚れしました」
【モデルプレス＝2026/02/01】女優の床嶋佳子が2026年1月31日、自身のInstagramを更新。30年前に撮影された自身の写真を公開し、反響を呼んでいる
【写真】61歳ベテラン女優、30年前の姿が美しすぎる
◆床嶋佳子、30年前の写真公開
床嶋は「30年程前にヴェルサイユ宮殿に行った時の写真が出てきました」とつづり、30年前の思い出の写真と、同じ場所で2025年末に撮影された写真を投稿。30年前の写真では、ロングヘアにコートを身に着けた若かりし床嶋が笑顔を見せており、2025年末の写真では、ショートヘアとなった床嶋が30年前と同じ柔らかな笑顔を見せている。
床嶋は「噴水の前の位置が少し違いますが母親と娘ですね」とユーモラスに投稿を締めくくっている。
◆床嶋佳子の投稿に反響
この投稿は「若い頃の美女っぷり凄い」「感慨深い」「さらに輝きが増してる」「今も昔も透明感」「大人の品格が加わりましたね」「一目惚れしました」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
