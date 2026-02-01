稲村亜美、開放感あふれるキャミ＆美脚ショットにファン釘付け「眩しすぎる」「魅力が爆発してる」
【モデルプレス＝2026/02/01】タレントの稲村亜美が1月31日、自身のInstagramを更新。オーストラリアでの開放感あふれる姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“神スイング”30歳美女「魅力が爆発」話題のキャミ姿
稲村は「SurryHillsおしゃれでカフェも楽しかった」とつづり、オーストラリア・シドニーにあるサリーヒルズを訪れた際のショットを公開。華奢なストラップのキャミソールに、白のミニ丈ボトムを合わせた、抜群のプロポーションが際立つ装いで、苺がのったタルトを手にした姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「健康的なスタイルが眩しすぎる」「ビジュ最強」「魅力が爆発してる」「見惚れる」「美人すぎる」「透明感あふれる素肌が綺麗」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
