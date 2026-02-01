「試着 → レジ直行！」【ZARA】ガバッと羽織るだけでシャレる♡「サマ見えジャケット」

アウターが主役になる寒い時季の着こなし。冬も終盤戦となりマンネリを感じてきたら、羽織るだけでサマ見えが狙える「レザー調ジャケット」に注目してみて。編集部が目を付けた【ZARA（ザラ）】から登場したジャケットは、本格的な質感と立体的なシルエットが魅力。おしゃれさんの着こなしと合わせて、その魅力をレポートします。

コーデが即サマ見えする主役級ジャケット

【ZARA】「フェイクレザージャケット」\13,590（税込）

光沢のある素材感とリアルなエンボス加工がコーデに奥行きをプラスする、レザー調ジャケット。ハイネックデザインやフロントの切り替えなど、サマ見えするディテールが詰まった一枚です。背中側にも切り替えデザインがあり、後ろ姿も抜かりなくクールに見せられそう。

大人世代のデイリーコーデをセンス良く格上げ

辛口なレザー調ジャケットも、スナップのようにリラクシーなスウェットパンツと合わせれば、こなれ感たっぷりのコーデに。ハンサムな大人カジュアルコーデを発信している@mi___.5さんは「ずっと気になってた」と事前に目をつけていたとのことで、「試着したら最後、レジ直行しました」と即決するほど魅力が詰まっているようです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではZARA、@mi___.5様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。