ワーママの私に「無理して幼稚園に入れなくても（笑）」ママ友がチクリ → 救ってくれたのは意外な人物だった

フルタイムで働きながら、幼稚園に子どもを通わせている知人。裕福なママ友から心ない言葉をかけられたそうですが、意外な人物が彼女の心を救ってくれました。

子育てと仕事の両立

私には5歳と3歳の子どもがいます。

子どもたちは幼稚園に通っているのですが、入園前はこの園に入るかどうか少し悩みました。

というのも、当時私は育休中。いずれフルタイムで復職することが決まっていたのです。

預かり時間を考えれば保育園の方がいいと分かっていたのですが、見学で園を訪れた時、目に飛び込んできたのは広い園庭。

のびのびと遊ぶ園児たちの姿に、私自身この園がとても気に入りました。

預かり時間だけが心配でしたが、園に確認すると早朝・延長保育ともに対応しているとのこと。



仕事との両立ができそうだと感じ、入園を決めたのです。

ママ友

他の子が登園する前には預け、帰りも他の子が帰った後に迎えに行く日々。



保護者と会う機会も少なかったのですが、参観日をきっかけに仲良くなったA子というママがいました。

親しくなってから知ったのですが、A子の夫は企業役員。生活に余裕があるようでした。



そんなA子は、私が働いていることを知ると、



「え、働いているの？ じゃあ保育園の方がよかったんじゃない？」とバカにしたように言いました。

顔を合わせるたび「この園はお金持ちの子どもが通うところだから」や「夫の稼ぎだけじゃ暮らしていけないのは大変だね～」など、嫌味も言います。

さらにA子は、こんなことまで言ってきたのです。