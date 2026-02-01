２月１日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は単勝１番人気のティエラレイナ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父ナダル）がゴール前で鼻差でとらえ切った。勝ち時計は１分２７秒２（良）。

道中は外めの４、５番手を追走。隊列は大きく変わることなく、直線も外から進出。びっしりと追われ、ジワジワと脚を伸ばすと逃げ粘っていたテーオーパーセルを差し切った。近親にはともにダートＧ１級４勝のルヴァンスレーヴ、チュウワウィザードがいる血統だ。

岩田望来騎手は「気性が新馬っぽくなくて、返し馬の時からピリピリしていたし、ゲート裏で心配だったけど、無事出てくれた。外を回る形になったけど、馬の力を信じて最後はようやく届いてくれた。２走目でテンションがどうなるかわからないけど、順調にいってくれたら」と評価した。

なお、単勝１０番人気のテーオーパーセル（牡３歳、栗東・宮徹厩舎、父バンブーエール）に騎乗し、惜しくも鼻差２着に敗れた藤懸貴志騎手は「仕上がりが良く、性格がすごいいい馬。スタートも速いと聞いていたので、それを生かす競馬をしようと。ハナに行っても落ち着いて走れていたし、最後もよく脚使ってくれたなと思います」と悔しさをにじませた。