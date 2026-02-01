ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＩＣ」の増子敦貴が１日、都内でカレンダー発売記念イベントを開催した。

完成品を目にした感想について「より大人に近づいた感はぶっちゃけありまして」と吐露。「格好つけなさすぎていることで大人っぽさが出てるのかなと思います」と胸を張る一方、大人になったと感じることについては「夜更かしできなくなりました。あと、胃疲れしやすくなりました」と少しばかりの“老い”も口にした。

今年、芸能界デビューから１０周年の節目を迎え「夢を追って上京していつの間にか１０年たったという感覚」としみじみ。「１０年応援し続けてきてくれた方、最近知っていただいた方ともこうして巡りあえたというのは素晴らしいなと。巡りあう方が素晴らしい方々なので、吸収して夢を追い続けるいけるような人生にしたいなと思います」と自らに言い聞かせた。

今後のグループとしての目標を聞かれると「ワールドツアーですね」とニヤリ。２年前から舞台「千と千尋の神隠し」で海外公演も経験したことから「ずっとドームツアーって言ってたんですけど、上海に行かせていただいたりロンドンに行かせていただいたり、世界の男なので。世界で活躍しないと見合わないかなと思うので、世界狙っていきます」と宣言していた。