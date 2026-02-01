6人組アイドル、“現体制”終了を発表 複数メンバーの卒業希望で「リニューアルの時間を確保」
“大人カワイイ系“をうたうアイドルユニット・Alcute！が1日までに公式Xを更新。現体制の終了を発表した。
【動画】“現体制”終了が発表された6人組アイドル
同グループは、とい、ろあ、あず、あいね、らん、ろむの6人からなるユニット。Xでは「2026年2月11日(水・祝)に開催予定の、Alcute!現体制ラストLIVE『ネバー・エンド・フェーチャー』公演をもちまして現体制での活動を終了させて頂きます」と報告。「複数メンバーの卒業希望があり、総合的に勘案した結果、リニューアルの時間を確保すべく一度現体制での活動を終了することとなりました」と説明した。
「ここまで新体制のAlcute!を応援して頂きましたファンの皆様とメンパーには深く御礼申し上げます」と謝意を述べ「活動休止期間は1,2ヶ月程度を想定しており、体制の再構築を含め準備が進み次第改めて皆様にはご報告させて頂きますので予めご了承ください」と伝えた。
