歌手の華原朋美さんが、自身のインスタグラムを更新。
コンサート出演時のオフショットを公開しました。
 

華原朋美さんは「昨日の記念写真でーす❤」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、華原朋美さんが、頭に黒いリボンを付け、黒白のボーダーのトップスに、黒いスカートを身に着け、笑顔を浮かべる様子が見て取れます。

続けて「メークもお洋服も可愛い❤楽しかったです」「息子も大喜びしていました」と、記しました。

そして「なんのちゃん❤（南野陽子さん）が見にきてくれました❤　可愛すぎて震えました❤❤」と、記しました。

更に、華原朋美さんは「今度、朋ちゃんと色んなお話しよーねって言ってもらった❤　LINE交換もしちゃった❤　嬉しすぎーーーーー❤❤❤❤❤❤❤」と、その思いを綴っています。
 



華原朋美さんは、自身のＸで、世界的アコーディオニストcobaさんがプロデュースするコンサート「Legend Time」に出演することを告知していました。

