歌手の華原朋美さんが、自身のインスタグラムを更新。

コンサート出演時のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 華原朋美 】 「メークもお洋服も可愛い❤楽しかったです」 コンサート時のオフショット公開 「なんのちゃん❤（南野陽子さん）が見にきてくれました❤ 可愛すぎて震えました」





華原朋美さんは「昨日の記念写真でーす❤」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、華原朋美さんが、頭に黒いリボンを付け、黒白のボーダーのトップスに、黒いスカートを身に着け、笑顔を浮かべる様子が見て取れます。



続けて「メークもお洋服も可愛い❤楽しかったです」「息子も大喜びしていました」と、記しました。





そして「なんのちゃん❤（南野陽子さん）が見にきてくれました❤ 可愛すぎて震えました❤❤」と、記しました。更に、華原朋美さんは「今度、朋ちゃんと色んなお話しよーねって言ってもらった❤ LINE交換もしちゃった❤ 嬉しすぎーーーーー❤❤❤❤❤❤❤」と、その思いを綴っています。





華原朋美さんは、自身のＸで、世界的アコーディオニストcobaさんがプロデュースするコンサート「Legend Time」に出演することを告知していました。



【担当：芸能情報ステーション】