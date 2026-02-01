橋本環奈、ゴルフ歴10年超の実力を披露…4人中唯一成功の“1ミリ”差ショット 本気の1分間打ち放題チャレンジ動画も公開
俳優・橋本環奈が、1月31日放送のABEMA『STAR CHIP GOLF season2』#2（後8：00）に出演した。
【動画】橋本環奈が本気… ゴルフ1分間打ち放題チャレンジ
芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合う、ゴルフバラエティー。
「#2」では、「#1」に続き、最大賞金220万円をかけ、三浦＆吉田沙保里ペアと、吉村崇（平成ノブシコブシ）＆橋本ペアがゴルフ対決。7番ホールでは、番組独自の「オンリーワンチップ」をかけた戦いとなった。
オンリーワンチップは、4人の中で1人だけがティーショット（第1打目）をフェアウェイに乗せればポイント獲得という特別ルール。三浦、吉田、吉村の3人がラフに外す中、最後に打席へ立った橋本。プレッシャーのかかる場面で放った一打は、フェアウェイとラフの境界線ギリギリへ。
コース支配人による厳格な判定の結果、まさに“1ミリ”の差でフェアウェイ判定を獲得。ゴルフ歴10年超のキャリアと持ち前の勝負強さを発揮した橋本に、ペアの吉村も「よーし！持ってるよー！」と興奮を隠せない様子だった。
無料見逃し配信中。また、「ABEMAバラエティ」公式Xでは、橋本が1分間打ち放題チャレンジに挑んだ動画も公開されている。
【動画】橋本環奈が本気… ゴルフ1分間打ち放題チャレンジ
芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合う、ゴルフバラエティー。
「#2」では、「#1」に続き、最大賞金220万円をかけ、三浦＆吉田沙保里ペアと、吉村崇（平成ノブシコブシ）＆橋本ペアがゴルフ対決。7番ホールでは、番組独自の「オンリーワンチップ」をかけた戦いとなった。
コース支配人による厳格な判定の結果、まさに“1ミリ”の差でフェアウェイ判定を獲得。ゴルフ歴10年超のキャリアと持ち前の勝負強さを発揮した橋本に、ペアの吉村も「よーし！持ってるよー！」と興奮を隠せない様子だった。
無料見逃し配信中。また、「ABEMAバラエティ」公式Xでは、橋本が1分間打ち放題チャレンジに挑んだ動画も公開されている。