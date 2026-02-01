「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）

９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねてスタートした。箱根駅伝３連覇の青学大エースで、山上り５区の異次元区間新記録から“シン・山の神”の異名がついた黒田朝日（２１）＝青学大＝の出場が注目を集める中、ペースメーカーを務めたベテランのある行動が脚光を浴びた。

日本人で唯一ペースメーカーを務めたのは世界選手権代表経験もある４０歳のベテラン上野裕一郎（ひらまつ病院）。難しい向かい風が続く中で予定の１キロ３分ペースを刻んでいくと、１０キロ手前の折り返しの前に手を上げて、折り返しを後続に知らせる気づかいも。ＳＮＳなどでは「折り返しポイントでも集団に気を遣う視野の広さと経験値」、「折り返しの前で大きく手を挙げて合図してた。陸上選手としての資質は本当に素晴らしいんだろうな」、「上野のペースメーカーは天下一品」と反響の声が上がっていた。

その後も外国人ペースメーカーとコミュニケーションを取りながら走り、給水前には選手が取りやすいように外国人ペースメーカーにサイドを走るようにするなど気づかいあふれる姿に、ＴＢＳ系の中継で解説を務める瀬古利彦氏も「職人ですよね。安心して任せられる」と下を巻いた。