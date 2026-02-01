冬に行きたい「青森県の穴場秘境」ランキング！ 2位「十和田湖 子ノ口」を抑えた1位は？【2026年調査】
まばゆい冬晴れの下、真っ白な雪道を駆け抜けて、日常を忘れるほどの開放感に浸ってみませんか。今回は澄んだ空気に映える絶景など、冬の美しさが際立つ「秘境」をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「青森県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
※冬は積雪が多く、店舗などが休業している場合があります
回答者からは「やはり有名な湖である十和田湖周辺には行ってみたいと思います」（50代男性／神奈川県）、「スノーシューを楽しみたい」（20代女性／北海道）、「雪に囲まれて青く澄んだ湖が美しいからです」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
※積雪状況によりアクセスが困難になる場合があります
回答者からは「雪や霜で渓流沿いが幻想的に変化する。人が少なく、静寂の中で渓流の流れる音と氷の景観を楽しめる」（20代男性／福井県）、「清流の中に水飛沫が凍ってできたつららを堪能したい」（50代男性／秋田県）、「完全な未踏でもなく、観光地の快適さもないので、秘境感がありつつも無理をしなくていい場所である。冬の秘境入門としても適していそうだからです」（20代男性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：十和田湖 子ノ口／40票2位にランクインしたのは、「十和田湖 子ノ口」。奥入瀬渓流の入り口に位置し、冬は静寂に包まれた湖面と周囲の雪山が水墨画のような美しさを見せます。寒い空気の中で眺める冬の十和田湖は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれるほどの気品と開放感にあふれています。
回答者からは「やはり有名な湖である十和田湖周辺には行ってみたいと思います」（50代男性／神奈川県）、「スノーシューを楽しみたい」（20代女性／北海道）、「雪に囲まれて青く澄んだ湖が美しいからです」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
1位：奥入瀬渓流／70票1位に輝いたのは、十和田市にある「奥入瀬渓流」でした。冬は滝が巨大な氷の柱となる「氷瀑」や、岩肌や崖にできる氷「氷柱」など、この時期だけの芸術的な景観が楽しめます。青白く輝く氷が織りなす絶景は、まさに圧倒的な秘境です。
回答者からは「雪や霜で渓流沿いが幻想的に変化する。人が少なく、静寂の中で渓流の流れる音と氷の景観を楽しめる」（20代男性／福井県）、「清流の中に水飛沫が凍ってできたつららを堪能したい」（50代男性／秋田県）、「完全な未踏でもなく、観光地の快適さもないので、秘境感がありつつも無理をしなくていい場所である。冬の秘境入門としても適していそうだからです」（20代男性／新潟県）といった声が集まりました。
