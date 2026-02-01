ゆうちょ銀行の定期預金に800万円「現金があるから投資できる」45歳男性の資産配分
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、愛知県在住45歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、妻（42歳）、子ども（12歳と9歳）
居住地：愛知県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人860万円、妻100万円
現預金：1200万円
リスク資産：300万円
現在利用している定期預金は「ゆうちょ銀行の定期貯金（2026年1月時点で1年もの金利年0.275％）に800万円」。
満期になったら「主に子どもの大学費用として」利用するつもりだそうで、「金利がよいのである程度満足しています」とあります。
「昔、ファイナンシャルプランナーから現金は400万円あると安心だと言われたので、それを信用して」とその理由を話します。
理想の資産配分は「現金4割、リスク資産6割くらい」だそうですが、現在の資産配分は「現金8割、リスク資産2割」と、現金比率がかなり高め。
ゆくゆくは「現金を減らし、将来的に資産を増やすために運用したい」との思いはあるものの、「これから子どもの進学や受験、住宅のリフォームなどにお金がかかることが目に見えている。またローンもあるので現金はある程度確保して」いると言います。
また、「現金があることで、精神的に安心して投資できる」とも。「家族が突然の入院をしたとき」も現金を多めに持っていてよかったと実感したと語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィール年齢・性別：45歳男性
同居家族構成：本人、妻（42歳）、子ども（12歳と9歳）
居住地：愛知県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人860万円、妻100万円
現預金：1200万円
リスク資産：300万円
ゆうちょ銀行の定期貯金に800万円「子どもの教育費のため」現預金1200万円は「普通預金と定期預金で」管理しているという投稿者。
現在利用している定期預金は「ゆうちょ銀行の定期貯金（2026年1月時点で1年もの金利年0.275％）に800万円」。
満期になったら「主に子どもの大学費用として」利用するつもりだそうで、「金利がよいのである程度満足しています」とあります。
現在の資産配分は「現金8割、リスク資産2割」手元に「現金・預貯金」は最低限いくらあると安心か、との問いには「生活防衛費を考えると現金は400万円はキープしておきたい」と回答。
「昔、ファイナンシャルプランナーから現金は400万円あると安心だと言われたので、それを信用して」とその理由を話します。
理想の資産配分は「現金4割、リスク資産6割くらい」だそうですが、現在の資産配分は「現金8割、リスク資産2割」と、現金比率がかなり高め。
ゆくゆくは「現金を減らし、将来的に資産を増やすために運用したい」との思いはあるものの、「これから子どもの進学や受験、住宅のリフォームなどにお金がかかることが目に見えている。またローンもあるので現金はある程度確保して」いると言います。
また、「現金があることで、精神的に安心して投資できる」とも。「家族が突然の入院をしたとき」も現金を多めに持っていてよかったと実感したと語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)