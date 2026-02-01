「とんでもない顔しだして声出た」美人トランポリン選手、PCR検査中のショットに反響！ 「かっ！顔が」
トランポリン女子日本代表の森ひかる選手は1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。初めてPCR検査を受けた際の様子を公開し、反響が寄せられました。
【写真】「とんでもない顔しだして声出た」
「このお方、、、推せる！」森選手は「私がはじめてPCR検査した時」とつづり、4枚の写真を投稿。鼻の穴に棒状の器具を入れられている森選手の姿です。痛かったのか、特に3枚目と4枚目では絶妙な表情を浮かべていますが、飾らない雰囲気がかわいらしいですね。
コメントでは「3枚目で急にとんでもない顔しだして声出た」「かっ！顔が」「最高の表情で笑っちまいました」「PCR痛いですよね〜」「ほんと表情豊か」「実写４コマ漫画を出してくれるこのお方、、、推せる！」などの声が寄せられました。
「世界一位で面白さまで兼ね揃えてるなんてズルいｗ」2025年10月1日には「WORLD CUPで1位って出た時の私笑 カメラで追われてるって知らなかった」とつづり、自身の驚く様子を投稿し話題となった森選手。おちゃめな表情が魅力的です。投稿には「世界一位で面白さまで兼ね揃えてるなんてズルいｗ」「おもしれぇ女」「全然存じ上げない選手だしトランポリンの競技があることも知らなかったけど一瞬で大好きになった」などのコメントが寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:熱帯夜)
