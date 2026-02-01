Afternoon Tea“ネコグッズ”が今年も登場！ 約700匹から選ばれたモデルネコをデザイン
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、2月18日（水）から、ネコ好きクリエイターとともにネコへの偏愛を発信する「Cat’s ISSUE（キャッツイシュー）」とコラボしたプロジェクト「Cat’s NapTime produced by Cat’s ISSUE」の第12弾アイテムを、全国の店舗と公式オンラインストアで発売する。
【写真】9匹のモデルネコが登場！ 展開アイテム一覧
■音楽を楽しむネコたち
今回発売される「Cat’s NapTime produced by Cat’s ISSUE」第12弾は、架空のレコードレーベル「Cat’s NapTime RECORDS」をテーマに、ヘッドフォン姿やレコードにいたずらしている姿など、思い思いに音楽を楽しむネコたちをデザインしたアイテム。
コラボレーションアイテムには、Instagram企画にてモデルネコを大募集し、応募総数約700匹の中から選ばれた9匹のネコたちが登場。キュートなネコを描いた「ティーコージー」や「プレート」、「マグカップ」といった、ティータイムを彩る商品がそろう。
また、レコードデザインがユニークでおしゃれなインテリア雑貨の「アートボード」や「ダイカットクッション」、「小物入れ」が用意されるほか、おでかけに最適な「ショッピングバッグ」や「プリントTシャツ」など、さまざまなアイテムが展開される。
さらに、アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌ広場では2月18日（水）〜2月26日（木）の期間、「モデルネコ」応募約700匹の中から厳選された120匹のネコたちが展示される、特別展示イベントを期間限定で開催予定だ。
