À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½µÈÅÄÍ´Ìé¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÀÄ³ØÂçÀª¤Ï¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¹õÅÄÄ«Æü¤é4¿Í¡¡à¼ãÍÍá¤ÎºÆ¸½¤Ê¤ë¤«¡¡¡ÚÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡³¤³°¾·ÂÔÁª¼ê3¿Í¡¢¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê5¿Í¤ò´Þ¤à¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏºòÇ¯2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹âµÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤ÎÀÄ³ØÂç¤«¤é¤Ï¹õÅÄ°Ê³°¤Ë8¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢3¶è¤òÁö¤Ã¤¿±§ÅÄÀî½ÖÌð¡ÊÆ±¡Ë¡¢4¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ËÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÈ¢º¬½ÐÁö¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ó´¬Êþô¦¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î4¿Í¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÅö»þÀÄ³ØÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ö¼ãÍÍ¡×¤³¤È¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬à°úÂà¥ì¡¼¥¹á¤Ç2»þ´Ö6Ê¬7ÉÃ¤Î½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÀÄ³ØÀûÉ÷¤¬µ¯¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤ÇºÇÂ®¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¸Ø¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç¡¢2»þ´Ö5Ê¬16ÉÃ¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£Á°²óÊÌÂç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2020Ç¯Âç²ñ¤Ï2»þ´Ö8Ê¬30ÉÃ¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î3°Ì¡£Åö»þÀÄ³ØÂç¤Î4Ç¯À¸¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î¶¥µ»°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¹¥Áö¤â¤¢¤Ã¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤¬³«¤¤¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡33ºÐ¤Î°æ¾åÂç¿Î¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤â¼ÂÀÓ½½Ê¬¡£2018Ç¯¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÏºòÇ¯¤ÎÅìµþ¤Ç2»þ´Ö6Ê¬14ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤Ç¤ÏÊ¹Ã«¸¿Í¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¡Ë¡¢Åì¿ð´ð¡Ê°¦»°¹©¶È¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÉþÉôÍ¦ÇÏ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï°ìÈÌ»²²Ã¤ÇÎ×¤à¡£³¤³°¾·ÂÔÁª¼ê¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥³¥ê¥ë¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤È¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤Î´äºêÂçÍÎ¡ÊJFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¤Ï·ç¾ì¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ïº£½©¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¡£MGC¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¡ÚMGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¼Ô¤Ï¡Ä¤³¤Á¤é¡Û
ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤È¥¿¥¤¥à
²ó ¡¡Ç¯ »áÌ¾ ½êÂ°¡¦¹ñÌ¾ ¥¿¥¤¥à
1 1952 ÉÍÂ¼ ½¨Íº ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½©ÊæÎ¦¶¨ 2:01:50
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨35km
2 1953 »³ÅÄ ·ÉÂ¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Æ±ÏÂ¹Û¶È 2:29:05
3 1954 ÆâÀî µÁ¹â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüÂç 2:34:48
4 1955 À¾ÅÄ ¾¡Íº ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶å½£ÅÅ¹© 2:29:19
5 1956 ¹Åç ¸ËÉ× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°°²½À® ¡¡ 2:26:24
6 1957 Äç±Ê ¿®µÁ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾âËÂËÉÉÜ 2:26:40
7 1958 ¹Åç ¸ËÉ× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °°²½À® ¡¡ 2:25:16
8 1959 ÃÛÃÏ Èþ¹§ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¶µÂç ¡¡2:23:40
9 1960 ÅÏî´ ÏÂ¸Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶å½£ÅÅ¹© 2:23:30
10 1961 ±§ÏÂ Çî ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °°²½À® ¡¡2:23:45
11 1962 ¼µ¸Í ±Ñ¸² ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìÍÎÂç 2:23:54
12 1963 »ûß· Å° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÒÉß¥ì 2:15:15
13 1964 »ûß· Å° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÒÉß¥ì ¡¡ 2:17:48
14 1965 »ûß· Å° ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÒÉß¥ì ¡¡ 2:14:38
15 1966 »ûß· Å° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÁÒÉß¥ì ¡¡ 2:14:35
16 1967 ·¯¸¶ ·òÆó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¬È¨À½Å´ 2:13:33
17 1968 º´¡¹ÌÚ Àº°ìÏº ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶å½£ÅÅ¹© 2:13:23
18 1969 ¾å²¬ ÃéÌÀ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÍÎ¹©¶È 2:14:03
19 1970 ·¯¸¶ ·òÆó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¬È¨À½Å´ ¡¡¡¡2:17:12
20 1971 ·¯¸¶ ·òÆó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿·ÆüïÄ 2:16:52
21 1972 ¸æÁ¥ Ë§Ïº ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥Ã¥« 2:19:10
22 1973 ·¯¸¶ ·òÆó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿·ÆüïÄ ¡¡¡¡ 2:14:55
23 1974 ÉÍÅÄ °ÂÂ§ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ãæ±û¹â¶µ°÷ ¡¡¡¡ 2:13:04
24 1975 ¾®Âô ¶Ö°ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿À¸ÍÀ½¹Ý 2:13:10
25 1976 ½ÅÃÝ ¹¬É× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶å½£ÅÅ¹© ¡¡¡¡2:14:22
26 1977 ÉÍÅÄ °ÂÂ§ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼¯»ùÅçÃæ±û¹â¶µ°÷ 2:13:57
27 1978 ½¡ ÌÐ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°°²½À® 2:09:05
28 1979 ´îÂ¿ ½¨´î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸ÍÀ½¹Ý 2:13:29
29 1980 ÉðÉÚ Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿À¸ÍÀ½¹Ý 2:13:29
30 1981 ½¡ ÌÐ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°°²½À® 2:11:30
31 1982 ¥Ü¥Ö¡¦¥Û¥Ã¥¸ ¥¢¥á¥ê¥« 2:15:43
32 1983 À¾Â¼ µÁ¹° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·ÆüïÄÂçÊ¬ 2:13:55
33 1984 ¥³¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ó¥È ¥ª¥é¥ó¥À 2:12:05
34 1985 Ã«¸ý ¹ÀÈþ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °°²½À® 2:13:16
35 1986 »ù¶Ì ÂÙ²ð ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°°²½À® 2:10:34
36 1987 À¾Â¼ µÁ¹° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿·ÆüïÄÂçÊ¬ 2:12:03
37 1988 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥é¥Õ¥é¥ó¥ ¥¹¥¤¥¹ ¡¡ 2:11:58
38 1989 À¶¿å ¸ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾âËÂ 2:12:26
39 1990 ¥Ü¥°¥¹¥é¥Õ¡¦¥×¥·¥§¥Ã¥¯ ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 2:11:56
40 1991 ¿¹²¼ ¹°ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °°²½À® ¡¡ 2:08:53
41 1992 ¥Ç¥£¥ª¥Ë¥·¥ª¡¦¥»¥í¥ó ¥á¥¥·¥³ 2:08:36
42 1993 ¥Þ¥¦¥ê¥ê¥ª¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è ¥á¥¥·¥³ 2:13:04
43 1994 ÃæÉÙ È¥ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NEC 2:11:28
44 1995 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥í¥ë ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¡¡ 2:09:39
45 1996 ¥²¡¼¥È¡¦¥¿¥¤¥¹ Æî¥¢¥Õ¥ê¥« ¡¡ 2:08:30
46 1997 ¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥é ¥¨¥¯¥¢¥É¥ë 2:12:00
47 1998 À¶¿å ¾¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÏÃÛÅì¼Ç ¡¡¡¡ 2:09:11
48 1999 ¥¨¥Ç¥ë¡¦¥â¥ì¥Î ¡¡ ¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë ¡¡¡¡ 2:09:54
49 2000 ±ÝÌÚ ÏÂµ® ¡¡ °°²½À® ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:10:44
50 2001 À¾ÅÄ Î´°Ý ¡¡ ¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ ¡¡¡¡¡¡¡¡2:08:45
51 2002 ¥µ¥ß¡¼¡¦¥³¥ê¥ë ¥±¥Ë¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:11:45
52 2003 ¥µ¥à¥½¥ó¡¦¥é¥Þ¥À¡¼¥Ë ¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:09:24
53 2004 ÉðÅÄ ¹¨Ã¶ »Í¹ñÅÅÎÏ ¡¡¡¡¡¡ 2:12:02
54 2005 ÆþÁ¥ ÉÒ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¥«¥Í¥Ü¥¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:09:58
55 2006 ¥²¡¼¥È¡¦¥¿¥¤¥¹ ¡¡ Æî¥¢¥Õ¥ê¥« ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:09:45
56 2007 Æ£ÅÄ ÆØ»Ë ¡¡ ÉÙ»ÎÄÌ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:10:23
57 2008 ÂÎ© ÃÎÌï ¡¡ °°²½À® ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:11:59
58 2009 ¥¢¥Ç¥£¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ê¥Ë ¡¡ ¥â¥í¥Ã¥³ ¡¡ ¡¡¡¡ 2:10:15
59 2010 ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¥×¥³¥ê¥ë ¡¡ ¥±¥Ë¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:10:50
60 2011 ¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥Ð¥À¥¤ ¡¡ ¥â¥í¥Ã¥³ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡2:10:14
61 2012 ¥¢¥ë¥ó¡¦¥¸¥ç¥í¥² ¡¡ ¾®¿¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó 2:09:38
62 2013 ÀîÆâ Í¥µ± ºë¶Ì¸©Ä£ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:08:15
63 2014 ¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥¥×¥ê¥â ¡¡ ¥¦¥¬¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:09:23
64 2015 ¥Ä¡¼¥ë¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥¨¥ê¥È¥ê¥¢ ¡¡¡¡¡¡ 2:10:18
65 2016 ¥á¥é¥¯¡¦¥¢¥Ù¥é ¡¡ ¹õºêÇÅËá ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:09:27
66 2017 ÃæËÜ ·òÂÀÏº °ÂÀîÅÅµ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:09:32
67 2018 ¥Ç¥¹¥â¥ó¥É¡¦¥â¥¯¥´¥Ö Æî¥¢¥Õ¥ê¥« ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:09:31
68 2019 ¥Ò¥·¥ã¥à¡¦¥é¥¯¡¼¥¢¥Ò ¥â¥í¥Ã¥³ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:08:35
69 2020 ¥Ï¥à¥¶¡¦¥µ¥ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥â¥í¥Ã¥³ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:08:01
70 2022 À¾»³ Íº²ð ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö ¡¡¡¡¡¡¡¡2:07:47
71 2023 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó ¡¡¡¡¡¡ ¥¸¥Ö¥Á ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:06:43
72 2024 ¥ï¡¼¥¯¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥ì¥» ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤Ò¤é¤Þ¤ÄÉÂ±¡ ¡¡¡¡ ¡¡ 2:07:58
73 2025 ¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¥×¥Á¥å¥ó¥Ð ¥±¥Ë¥¢ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 2:06:01