ÊÌÂç¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê»£±Æ¡¦º´Æ£ÍºÂÀÏ¯¡Ë

¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥­¥í¡Ë

¡¡³¤³°¾·ÂÔÁª¼ê3¿Í¡¢¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê5¿Í¤ò´Þ¤à¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£

¡¡ÃíÌÜ¤Ï1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Ç¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏºòÇ¯2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹âµ­Ï¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤ÎÀÄ³ØÂç¤«¤é¤Ï¹õÅÄ°Ê³°¤Ë8¶è¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢3¶è¤òÁö¤Ã¤¿±§ÅÄÀî½ÖÌð¡ÊÆ±¡Ë¡¢4¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ËÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÈ¢º¬½ÐÁö¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ó´¬Êþô¦¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î4¿Í¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÅö»þÀÄ³ØÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ö¼ãÍÍ¡×¤³¤È¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬­à°úÂà¥ì¡¼¥¹­á¤Ç2»þ´Ö6Ê¬7ÉÃ¤Î½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÀÄ³ØÀûÉ÷¤¬µ¯¤­¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤ÇºÇÂ®¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¸Ø¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç¡¢2»þ´Ö5Ê¬16ÉÃ¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£Á°²óÊÌÂç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2020Ç¯Âç²ñ¤Ï2»þ´Ö8Ê¬30ÉÃ¤Î¹¥µ­Ï¿¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î3°Ì¡£Åö»þÀÄ³ØÂç¤Î4Ç¯À¸¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î¶¥µ»°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¹¥Áö¤â¤¢¤Ã¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤¬³«¤¤¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡¡33ºÐ¤Î°æ¾åÂç¿Î¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤â¼ÂÀÓ½½Ê¬¡£2018Ç¯¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÏºòÇ¯¤ÎÅìµþ¤Ç2»þ´Ö6Ê¬14ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤Ç¤ÏÊ¹Ã«¸­¿Í¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¡Ë¡¢Åì¿ð´ð¡Ê°¦»°¹©¶È¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÉþÉôÍ¦ÇÏ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï°ìÈÌ»²²Ã¤ÇÎ×¤à¡£³¤³°¾·ÂÔÁª¼ê¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥³¥ê¥ë¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤È¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤Î´äºêÂçÍÎ¡ÊJFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¤Ï·ç¾ì¡£

¡¡º£Âç²ñ¤Ïº£½©¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¡£MGC¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤È¥¿¥¤¥à

²ó   ¡¡Ç¯    »áÌ¾    ½êÂ°¡¦¹ñÌ¾    ¥¿¥¤¥à     
1      1952    ÉÍÂ¼ ½¨Íº  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  ½©ÊæÎ¦¶¨                      2:01:50   
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨35km
2      1953    »³ÅÄ ·ÉÂ¢  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  Æ±ÏÂ¹Û¶È                      2:29:05     
3      1954    ÆâÀî µÁ¹â    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüÂç                             2:34:48     
4      1955    À¾ÅÄ ¾¡Íº    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶å½£ÅÅ¹©                      2:29:19     
5      1956    ¹­Åç ¸ËÉ×    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°°²½À®                     ¡¡ 2:26:24     
6      1957    Äç±Ê ¿®µÁ   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾âËÂËÉÉÜ                      2:26:40     
7      1958    ¹­Åç ¸ËÉ×   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °°²½À®                     ¡¡ 2:25:16     
8      1959    ÃÛÃÏ Èþ¹§    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¶µÂç                      ¡¡2:23:40     
9      1960    ÅÏî´ ÏÂ¸Ê    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶å½£ÅÅ¹©                      2:23:30     
10    1961    ±§ÏÂ Çî   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °°²½À®                      ¡¡2:23:45     
11    1962    ¼µ¸Í ±Ñ¸²   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìÍÎÂç                          2:23:54     
12    1963    »ûß· Å°    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÒÉß¥ì                          2:15:15    
13    1964    »ûß· Å°    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÒÉß¥ì         ¡¡              2:17:48     
14    1965    »ûß· Å°   ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÒÉß¥ì                      ¡¡ 2:14:38    
15    1966    »ûß· Å°   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÁÒÉß¥ì                     ¡¡  2:14:35     
16    1967    ·¯¸¶ ·òÆó    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¬È¨À½Å´                       2:13:33     
17    1968    º´¡¹ÌÚ Àº°ìÏº  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  ¶å½£ÅÅ¹©                       2:13:23     
18    1969    ¾å²¬ ÃéÌÀ    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÍÎ¹©¶È                       2:14:03     
19    1970    ·¯¸¶ ·òÆó    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¬È¨À½Å´                ¡¡¡¡2:17:12     
20    1971    ·¯¸¶ ·òÆó  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  ¿·ÆüïÄ                           2:16:52     
21    1972    ¸æÁ¥ Ë§Ïº    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥Ã¥«                           2:19:10     
22    1973    ·¯¸¶ ·òÆó  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  ¿·ÆüïÄ                  ¡¡¡¡  2:14:55     
23    1974    ÉÍÅÄ °ÂÂ§  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  Ãæ±û¹â¶µ°÷            ¡¡¡¡ 2:13:04     
24    1975    ¾®Âô ¶Ö°ì  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  ¿À¸ÍÀ½¹Ý                        2:13:10     
25    1976    ½ÅÃÝ ¹¬É×    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶å½£ÅÅ¹©                 ¡¡¡¡2:14:22     
26    1977    ÉÍÅÄ °ÂÂ§  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  ¼¯»ùÅçÃæ±û¹â¶µ°÷          2:13:57     
27    1978    ½¡ ÌÐ    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°°²½À®                            2:09:05 
28    1979    ´îÂ¿ ½¨´î    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸ÍÀ½¹Ý                         2:13:29     
29    1980    ÉðÉÚ Ë­   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿À¸ÍÀ½¹Ý                         2:13:29     
30    1981    ½¡ ÌÐ    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°°²½À®                             2:11:30     
31    1982    ¥Ü¥Ö¡¦¥Û¥Ã¥¸                          ¥¢¥á¥ê¥«                          2:15:43     
32    1983    À¾Â¼ µÁ¹°    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·ÆüïÄÂçÊ¬                      2:13:55     
33    1984    ¥³¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ó¥È                   ¥ª¥é¥ó¥À                          2:12:05     
34    1985    Ã«¸ý ¹ÀÈþ   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °°²½À®                             2:13:16     
35    1986    »ù¶Ì ÂÙ²ð    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°°²½À®                             2:10:34     
36    1987    À¾Â¼ µÁ¹°   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿·ÆüïÄÂçÊ¬                      2:12:03     
37    1988    ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥é¥Õ¥é¥ó¥­            ¥¹¥¤¥¹                        ¡¡  2:11:58     
38    1989    À¶¿å ¸ç    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾âËÂ                                 2:12:26     
39    1990    ¥Ü¥°¥¹¥é¥Õ¡¦¥×¥·¥§¥Ã¥¯         ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É                      2:11:56     
40    1991    ¿¹²¼ ¹­°ì  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  °°²½À®                        ¡¡  2:08:53

Âè40²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿¹²¼¹­°ì

41    1992    ¥Ç¥£¥ª¥Ë¥·¥ª¡¦¥»¥í¥ó            ¥á¥­¥·¥³                          2:08:36     
42    1993    ¥Þ¥¦¥ê¥ê¥ª¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è     ¥á¥­¥·¥³                          2:13:04     
43    1994    ÃæÉÙ È¥    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NEC                                 2:11:28     
44    1995    ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥­¥ã¥í¥ë            ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢          ¡¡  2:09:39     
45    1996    ¥²¡¼¥È¡¦¥¿¥¤¥¹                       Æî¥¢¥Õ¥ê¥«           ¡¡        2:08:30     
46    1997    ¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥é                   ¥¨¥¯¥¢¥É¥ë                       2:12:00     
47    1998    À¶¿å ¾¼    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÏÃÛÅì¼Ç                 ¡¡¡¡  2:09:11     
48    1999    ¥¨¥Ç¥ë¡¦¥â¥ì¥Î        ¡¡        ¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë           ¡¡¡¡        2:09:54     
49    2000    ±ÝÌÚ ÏÂµ®                             ¡¡ °°²½À®    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:10:44     
50    2001    À¾ÅÄ Î´°Ý                             ¡¡ ¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ    ¡¡¡¡¡¡¡¡2:08:45     
51    2002    ¥µ¥ß¡¼¡¦¥³¥ê¥ë                        ¥±¥Ë¥¢   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:11:45     
52    2003    ¥µ¥à¥½¥ó¡¦¥é¥Þ¥À¡¼¥Ë             ¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢    ¡¡¡¡¡¡¡¡    2:09:24     
53    2004    ÉðÅÄ ¹¨Ã¶                                  »Í¹ñÅÅÎÏ    ¡¡¡¡¡¡           2:12:02     
54    2005    ÆþÁ¥ ÉÒ  ¡¡¡¡       ¡¡       ¡¡¡¡    ¥«¥Í¥Ü¥¦    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:09:58     
55    2006    ¥²¡¼¥È¡¦¥¿¥¤¥¹                    ¡¡ Æî¥¢¥Õ¥ê¥«    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:09:45     
56    2007    Æ£ÅÄ ÆØ»Ë                         ¡¡      ÉÙ»ÎÄÌ   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:10:23 

Âè56²óÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Æ£ÅÄ

57    2008    Â­Î© ÃÎÌï                      ¡¡         °°²½À®    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:11:59     
58    2009    ¥¢¥Ç¥£¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ê¥Ë             ¡¡ ¥â¥í¥Ã¥³           ¡¡  ¡¡¡¡  2:10:15     
59    2010    ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥­¥×¥³¥ê¥ë   ¡¡    ¥±¥Ë¥¢   ¡¡¡¡¡¡¡¡            2:10:50     
60    2011    ¥¢¥Ï¥á¥É¡¦¥Ð¥À¥¤                ¡¡  ¥â¥í¥Ã¥³ ¡¡¡¡¡¡    ¡¡   ¡¡2:10:14     
61    2012    ¥¢¥ë¥ó¡¦¥¸¥ç¥í¥²                ¡¡  ¾®¿¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó    2:09:38     
62    2013    ÀîÆâ Í¥µ±                                   ºë¶Ì¸©Ä£    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:08:15

Âç²ñ¿·µ­Ï¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÇÀ©¤·¡¢¾Ð´é¤ÎÀîÆâ

63    2014    ¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥­¥×¥ê¥â     ¡¡      ¥¦¥¬¥ó¥À  ¡¡¡¡¡¡¡¡         2:09:23     
64    2015    ¥Ä¡¼¥ë¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Î¥¹    ¥¨¥ê¥È¥ê¥¢  ¡¡¡¡¡¡         2:10:18     
65    2016    ¥á¥é¥¯¡¦¥¢¥Ù¥é                   ¡¡   ¹õºêÇÅËá ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡   2:09:27     
66    2017    ÃæËÜ ·òÂÀÏº                                °ÂÀîÅÅµ¡   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2:09:32 

Âè66²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÃæËÜ

67    2018    ¥Ç¥¹¥â¥ó¥É¡¦¥â¥¯¥´¥Ö               Æî¥¢¥Õ¥ê¥«  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  2:09:31     
68    2019    ¥Ò¥·¥ã¥à¡¦¥é¥¯¡¼¥¢¥Ò               ¥â¥í¥Ã¥³    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:08:35     
69    2020    ¥Ï¥à¥¶¡¦¥µ¥ê   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡     ¥â¥í¥Ã¥³    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2:08:01     
70    2022    À¾»³ Íº²ð    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡   ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö    ¡¡¡¡¡¡¡¡2:07:47     
71    2023    ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó   ¡¡¡¡¡¡  ¥¸¥Ö¥Á   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡    2:06:43     
72    2024    ¥ï¡¼¥¯¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥ì¥»   ¡¡¡¡¡¡¡¡  ¤Ò¤é¤Þ¤ÄÉÂ±¡   ¡¡¡¡   ¡¡ 2:07:58     
73    2025    ¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥­¥×¥Á¥å¥ó¥Ð     ¥±¥Ë¥¢      ¡¡¡¡¡¡    ¡¡    2:06:01

Á°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¼ãÎÓ¹¨¼ù

 