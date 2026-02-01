【ザスパ社長・細貝萌の生き様】名将・山田耕介のGM招聘は「じっくりと時間をかけて進めてきたこと」。強化体制の充実に自信

【ザスパ社長・細貝萌の生き様】名将・山田耕介のGM招聘は「じっくりと時間をかけて進めてきたこと」。強化体制の充実に自信