【ザスパ社長・細貝萌の生き様】名将・山田耕介のGM招聘は「じっくりと時間をかけて進めてきたこと」。強化体制の充実に自信
２月８日のアウェーSC相模原戦を皮切りに、明治安田J２・J３百年構想リーグの戦いをスタートさせるザスパ群馬。相模原戦の後、２月はヴァンラーレ八戸、モンテディオ山形、ブラウブリッツ秋田とホームで戦う。
本拠地の正田醤油スタジアム群馬にJ２勢を迎えるということで、沖田優監督が昨季から積み上げてきたサッカーがどこまで通用するのか興味深いところ。ここで良い結果が出れば、チーム全体に弾みがつくはず。好ゲームを期待したいものである。
その群馬だが、２月１日付で重要な人事異動があった。ジェネラルマネージャー（GM）を兼務していた細貝萌社長がGMを退任。新たに前橋育英高校の山田耕介監督がその職に就いたのである。
ご存じの通り、山田新GMは高校サッカー選手権で前橋育英を二度、優勝に導くなど輝かしい実績を残してきた名将。細貝社長の高校時代の恩師でもあり、以前から群馬の取締役にも名を連ねていた。
ある意味、群馬サッカー界の重鎮とも言える人物がクラブ強化により深く関わるというのは、非常に大きな出来事と見ていいだろう。
「２月12日に記者会見を予定しており、詳細はそこでお話ししますが、山田耕介GMへのオファーはここ１〜２か月の話ではなく、僕がこの立場になってからじっくりと時間をかけて進めてきたことです。
山田GMの影響が群馬県内のみならず、全国の高校サッカー界にとって非常に大きいのは周知の事実。そういう方にザスパ群馬のフットボールをしっかりと見てほしいと、僕はずっと前から考えていました。それが今回、実現したことで、チームが良い方向に向かっていくのは間違いないと思います」と細貝社長は強調する。
山田新GMは現在、前橋育英の学監という立場にいるが、66歳になり、教育現場からJリーグクラブへ移って新たな一歩を踏み出す時期だと判断したのかもしれない。2026/27シーズンが開幕する夏までは高校生の指導にも携わる模様だが、そこからはクラブの仕事に向き合っていくことになりそうだ。
「多くの関係者の方の協力もあり、今回、GM就任が実現しました。僕は心から感謝していますし、山田GMにはトップチームのみならず、アカデミーの基盤強化にも力を注いでほしいと希望しています。
アカデミー強化の重要性は社長就任時からずっと言い続けていることですけど、山田GMのGM就任と同じタイミングで、永井雄一郎さんにアカデミーダイレクター兼U-18監督に就任していただいた。永井さんはご存じの通り、僕の浦和レッズ時代の先輩で、日本代表経験もある人。2025年１月にS級（現Pro）ライセンスを取得したトップ指導者です。
あれほどのキャリアを持つ人ですから、いろんなオファーがあったと思いますけど、今回、群馬に拠点を移して本腰を入れてアカデミーのテコ入れに携わってくれることになりました。優れた人材を確保できて、体制整備も進んでいくと前向きに捉えています」と、細貝社長は２人のキーマン加入に自信を見せる。
群馬の練習拠点・GCCザスパークには天然芝ピッチ２面、人工芝ピッチ１面、人工芝フットサルコート３面があり、トップのみならず育成年代がしっかり活動できる環境が整っている。これまでアカデミーの寮はなかったが、今後整備し、食育もできるような体制も整えていくという。
山田新GM、永井アカデミーダイレクターの助言があれば、より良い方向に進んでいくのは間違いない。「自前の選手を育て、戦力にし、移籍金を稼ぐ」といった欧州クラブが当たり前にやっていることも近い将来、できるようになるはず。それは長くドイツやトルコでプレーしてきた細貝社長の大きな目標でもあるのだ。
