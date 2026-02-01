TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうも日本海側は雪が降り、東北や北陸を中心に、さらに積雪が増える所がありそうです。なだれや落雪、除雪中の事故などに十分にご注意ください。太平洋側は乾いた晴天が続きそうです。火の取り扱いに注意が必要です。

気温です。予想最高気温です。全国的に平年並みの所が多く、広くこの時季らしい寒さとなるでしょう。冷たい風を通しにくい、暖かい服装が良さそうです。晴れる太平洋側も日差しのぬくもりよりも北風の冷たさが勝りそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：0℃ 　釧路：0℃
青森　：0℃　 盛岡：1℃
仙台　：5℃　 新潟：4℃
長野　：4℃　 金沢：5℃
名古屋：8℃　 東京：11℃
大阪　：10℃　岡山：10℃
広島　：9℃　 松江：8℃
高知　：12℃　福岡：9℃
鹿児島：12℃　那覇：19℃

週間予報です。あすとあさっても日本海側は雪が降りますが、極端な大雪となることはない見込みです。水曜日は冬型の気圧配置が緩み、これまで降り続いていた所も、ようやく雪はやむ予想です。気温は全国的に次第に平年より高くなり、早い所ではスギ花粉が飛び始める所がありそうです。花粉症の方は、早めの対策がおすすめです。