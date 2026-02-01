「スター・ウォーズ」の人気キャラ「イウォーク」がHappyくじに初登場 なりきりフード付きブランケットやモフモフぬいぐるみも
サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ：に、映画『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』（1983年）の大人気キャラクター「イウォーク」が初登場。「Happyくじ/ STAR WARS『EWOKS』」は2月6日より、ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、ホビーショップほかにて順次発売予定。
【画像】全賞品の個別カット
「スター・ウォーズ」旧3部作の第3作で、主人公ルーク・スカイウォーカーたちが潜入した森の惑星エンドアで暮らすイウォーク族を味方につける。モフモフとした愛らしい見た目と、仲間思いな勇敢な一面を併せ持つキャラクターとして、多くのファンに親しまれてきた。
そんなイウォークを主役にした今回の「Happyくじ」では、全9等級＋LAST賞のラインアップ。イチオシは、A賞の「フード付きブランケット」。人気キャラクターのウィケットをイメージしたデザインで、フードを被ればなりきり気分も楽しめる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテム。
そのほか、かわいらしいフォルムのB賞「ウィケットラバーフィギュア」や、普段使いしやすいC賞「Tシャツ」なども魅力的。さらに、LAST賞には、モフモフとした毛並みが魅力の全高約50センチの存在感たっぷりの「ウィケットBIGぬいぐるみ」も。イウォークの魅力を存分に楽しめるラインアップとなっている。
■商品一覧
A賞：フード付きブランケット（全1種）
B賞：ウィケット ラバーフィギュア（全1種）
C賞：Tシャツ（全2種）
D賞：刺繍ポーチ（全2種）
E賞：トートバック（全3種）
F賞：アクリルスタンド（全4種）
G賞：ラバーコースター（全5種）
H賞：ポスター（全10種）
I賞：缶バッジセット（全7種）
LAST賞：ウィケットBIGぬいぐるみ（全1種）
