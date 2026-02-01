◇NBA ブルズ125ー118ヒート（2026年1月31日 カセヤ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦で第1Qから途中出場。今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たした。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。チームは接戦を制した。

ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。この日は、主力のジョシュ・ギディーやコビー・ホワイトなどの欠場で河村に第1Qからチャンスが巡ってきた。残り2分からコートに立ってブルズデビュー。

そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。第1Q終了間際にシュートを放つが失敗。ブルズ初得点はお預けとなった。

第2Qも引き続き出場。残り10分2秒からドライブインから今季初アシストを決めた。パスを受けたケビン・ハーターは3点プレーを成立させたため、ガッツポーズも見せた。残り8分40秒にはトップから3Pシュートを沈めて今季初得点を挙げた。残り8分25秒でベンチに下がった。

第3Qは出場機会がなかった。最終Qに再び出場機会が訪れた。残り9分26秒からコートに立つと、残り7分12秒で右コーナー付近から3Pシュートを決めて後半初得点を挙げた。残り6分36秒には左ウイング付近からドライブイン。得意のノールックパスでマタス・ブゼリスのダンクシュートをアシストした。残り6分20秒から2連続スチールを決めると、残り5分47秒にはテイクチャージを奪って守備でもチームに貢献した。残り4分41秒でベンチに下がった。残り1分20秒から再びコートに戻って、チームの勝利に貢献した。

河村は11分1秒出場で6得点3リバウンド2アシスト2スチールを記録した。シュートは4本試投で2本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは3本試投で2本成功。3P成功率は66.7％だった。

チームは前半56−63と7点リード許した。後半から反撃開始。第3Qに16―3のランを決めて逆転に成功。最終Qは接戦の展開となったが、アヨ・ドスンムがチーム最多29得点9アシスト8リバウンドの活躍で接戦を制して逆転勝利を飾った。

▼アヨ・ドスンム コーチが試合前に『怯むな！』と教えてくれた。試合中、何度も諦めそうになりましたが、自分たちは団結して粘り強く乗り越えられた。自分たちは本当にタフで結束力の強いチームで、一生懸命プレーしていた。全力を尽くしてアウェイで勝利を掴めたので、とても大きな意味を持つ勝利となった。（河村について）オーマイーゴッド！ユウキは最高だったよ！