グラビアアイドル小湊優香（31）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。禁断の足の裏を公開した。

「人生初フットケアの専門店に行ってきた〜」と報告。「やって頂いた施術はドイツ式フットケア アロマフットバス タコ、魚の目、角質ケア スクラブ仕上げ 保湿ローション」と明かし、スラリと伸びた脚線美だけでなく、足の裏を披露した。

「小学生の頃からずっと魚の目があって絆創膏とか色々試してたけど今回1番綺麗になった 角質ケアも市販のものでやった事あるけどやっぱりプロの手でやってもらうと全然違うね！ 終わってから靴履いたら、足が小さくなった？！ってなった（笑） それほど角質ひどかったのかも（笑）」などと心境をつづり、成果を伝えた。

ファンやフォロワーからも「なんて綺麗な足」「とても美しい」「可愛い」「足裏はバズりますよ」などのコメントが寄せられている。

小湊は埼玉県出身。大学卒業後、化粧品会社のOLをへてイベントコンパニオンの活動を開始。東京ゲームショウやニコニコ超会議などで注目を浴び「日本一稼働するイベントコンパニオン」と称された。20年からはグラビアモデル、22年からはレースクイーン（レースアンバサダー）としても活動。愛称は「ゆうかまん」。身長158センチ。バストは90センチ、Gカップ。趣味はカラオケ、アニメ鑑賞。好きな食べ物はサツマイモ。