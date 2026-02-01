女優の筧美和子（31）が1日に自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。1カ月がたった2026年。早くも芸能界からは妊娠、出産の報告が相次いでいる。

筧は文書で「皆さまこの度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。筧は25年3月に一般男性との結婚を発表した。1月5日には個人事務所「sui」設立を公表。所属していた事務所・プラチナムプロダクションとは業務提携している。

1月28日には女優の高畑充希（34）と俳優の岡田将生（36）がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。同年11月19日に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告していた。

30日、元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

31日にはお笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）がCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

同日元宝塚歌劇団月組トップスターの龍真咲（43）が自身のインスタグラムで第2子となる長女を出産したことを報告。自身は19年に結婚後は日本とモナコを行き来する生活を送りながら、23年に第1子を出産。今年元日、第2子妊娠を報告していた。