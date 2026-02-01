ペリカンズの新人デリック・クイーンが主要3部門で歴史的なスタッツラインをクリア

ニューオーリンズ・ペリカンズは、1月31日（現地時間30日、日付は以下同）にホームのスムージーキング・センターでメンフィス・グリズリーズに114－106で勝利し、今シーズンの戦績を13勝37敗とした。

ウェスタン・カンファレンス14位と苦戦しているペリカンズだが、直近4戦では3勝1敗と勝ち越しに成功。翌2月1日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦を114－124で落とすも、奮闘を続けている。

グリズリーズ戦では、サディーク・ベイが22得点8リバウンド3スティール、ザイオン・ウィリアムソンが21得点7リバウンド4アシスト2ブロック、ハーバート・ジョーンズが16得点4リバウンド3スティール、ホセ・アルバラードが11得点2アシストを記録。

そして新人センターのデリック・クイーンが、フィールドゴール成功率66.7パーセント（8／12）で計22得点に9リバウンド7アシスト2ブロックで勝利に貢献。206センチ113キロのビッグマンは、今シーズン50試合のうち49試合へ出場し、平均12.3得点7.4リバウンド4.3アシスト1.0スティール0.9ブロックを残している。

グリズリーズ戦を終えた時点で、クイーンは今シーズンに計604得点、362リバウンド、212アシストに到達。『OptaSTATS』によると、NBAとABAが統合した1976－77シーズン以降、リーグ入りから最初の50試合未満で600得点、350リバウンド、200アシストをクリアしたのはクイーンがわずか3人目とのこと。

これまでに達成してきたのは、1979－80シーズンのラリー・バード（元ボストン・セルティックス／47試合）、2017－18シーズンのベン・シモンズ（現無所属／44試合）で、彼らはいずれも新人王に輝いている。

今シーズンは、コン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）、VJ・エッジコム（シクサーズ）といった選手たちがおり、クイーンが新人王に選ばれることができるかは微妙。

それでも、ペリカンズに所属する21歳の新人ビッグマンがオールラウンドな成績を残していることは間違いない。

【動画】クイーンのグリズリーズ戦ハイライト！





