【NBA試合速報】2026年2月1日（日） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ
日付：2026年2月1日（日）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 124 - 114 ニューオーリンズ・ペリカンズ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし31-33で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し67-54で終了する。
第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び87-81で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び124-114で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-01 12:15:06 更新