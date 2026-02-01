フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ

日付：2026年2月1日（日）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 124 - 114 ニューオーリンズ・ペリカンズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし31-33で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し67-54で終了する。

第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び87-81で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び124-114で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-01 12:15:06 更新