梅澤美波2nd写真集発売記念YouTube3回目生配信決定！W特典の折り目なしポスター＆特製ステッカーシートも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』の発売記念生配信が決定した。

■配信中の写真集予約でファン必見のW特典がもらえる！

いよいよ2月3日に発売が迫った梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』。それを記念して2月3日20時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』で、3回目の乃木坂46梅澤美波2nd写真集発売記念YouTube生配信を行うことが決定した。

配信中に写真集を予約すると付いてくるW特典として「折り目なしB3ポスター」「イタリアの思い出 特製ステッカーシート」の写真も公開。ポスターはミラノのホテルで撮影した1枚で、ナチュラルなヘアスタイルにヌーディなリップと、飾らない色っぽさが目を惹く一枚。 ステッカーシートは、A5サイズで、ピザを食べたり、ワインを飲んだり、犬と触れ合ったり、イタリアロケを楽しむ素の梅澤の姿を捉えたステッカーが7枚入っている。イラストやコメントも本人が描いているので YouTube生配信でチョックしよう。

PHOTO BY 東 京祐

※メイン写真は通常版表紙

■【画像】配信中予約特典「イタリアの思い出 特製ステッカーシート」「折り目なしB3ポスター」

■【動画】崖の上から大きなお花のブーケを片手にカウントダウン

■書籍情報

2026.02.03 ON SALE

乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/umeminami_2nd

梅澤美波2nd写真集発売記念YouTube生配信

https://youtube.com/live/DJ_Si3mk-mE

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/