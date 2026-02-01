別府大分毎日マラソン

別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、1月の箱根駅伝5区で激走した黒田朝日（青学大）、昨年の世界選手権東京大会代表の吉田祐也（GMOインターネットグループ）らが出場した。

6人のペースメーカーのうち、ド派手な色のユニホームのランナーに注目が集まった。

昨年に続いて集団を牽引したのは、40歳の上野裕一郎（ひらまつ病院）だった。Xでも注目が集まり、「今年も上野さんペースメーカーだ！！」「ペースメーカーにひらまつ病院の上野裕一郎さんがいる。これは正確にラップ刻んでくれそう」「ペースメーカーも中々に豪華」「上野さんのペースメーカーは信頼性がすごい」「ピンクで目立つと思ったら、上野裕一郎やん！」などの声が上がった。

日本人選手は今大会で2時間6分30秒以内か2時間9分以内かつ日本人6位以内になれば、2028年ロサンゼルス五輪代表選考会のマラソングランド・チャンピオンシップ（MGC、2027年秋開催）の出場権を得る。



（THE ANSWER編集部）