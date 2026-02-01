マーゴット・ロビーの姿に会場が釘付け！ 圧巻のグラデーションドレスで魅了
マーゴット・ロビーとジェイコブ・エロルディが共演する映画『嵐が丘』のワールドプレミアが、現地時間1月28日に開催。マーゴットが圧巻のグラデーションドレスで登場し、会場を沸かせた。
【写真】スカート部分は燃えるような赤！ マーゴット・ロビーの美しいドレス姿
会場となったチャイニーズ・シアターには、劇中で印象的に使われる「赤」をあしらったプレキシガラスが敷き詰められ、真紅に輝く艶やかなレッドカーペットが出現。約500人の熱狂的なファンや多くのメディア、ドレスアップした各界のゲストたちが駆けつけ、会場は熱気と興奮に包まれた。
マーゴットは、繊細なレースをあしらったビスチェから、漆黒のベルベット、そして燃えるような赤へとドラマチックに変化する、圧巻のグラデーションドレスで登場。その神々しいまでの美しさと、ドレスの鮮やかな色彩がフラッシュを浴びて輝き、会場全体の視線を一瞬にして釘付けにした。
一方ジェイコブは、洗練されたオールブラックのフォーマルスーツを完璧に着こなし、その圧倒的な存在感と磁力でレッドカーペットを魅了。2026年の注目作にふさわしい、豪華絢爛な幕開けとなった。
本作は、2023年最大のヒット作『バービー』を手掛けたマーゴット・ロビーが、『バービー』の製作陣とタッグを組み、再び主演とプロデューサーを務めて贈る、衝撃のノンストップ・ラブミステリー。
原作は、エミリー・ブロンテ生涯唯一の作品となった世界的ベストセラー小説『嵐が丘（Wuthering Heights）』（1847年刊）。今日に至るまで多くの国で翻訳出版され、数多く舞台化されている。
監督・脚本は、デビュー作『プロミシング・ヤング・ウーマン』で軽快なストーリー展開の裏に人間の醜さや社会の闇を鋭くえぐり出し、イギリス人女性監督として史上初となるアカデミー賞（R）脚本賞を受賞したエメラルド・フェネル。物語の中心を成すキャサリンをマーゴット、ヒースクリフをジェイコブ・エロルディが演じる。
音楽はグラミー賞3部門受賞のチャーリー・XCXが担当し、劇伴から劇中歌まですべてを手掛けている。
映画『嵐が丘』は、2月27日より全国公開。
