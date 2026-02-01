２０２５年１１月にブリーダーズＣクラシックを制覇したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の栄誉を称えて、フォーエバーヤング関係者優勝記念セレモニーが２月１日、東京競馬場の昼休みにウィナーズサークルで行われた。同馬の馬主の藤田晋オーナー、管理する矢作調教師、主戦の坂井瑠星騎手、生産者のノーザンファーム副代表の吉田俊介氏が出席した。

デビュー以来すべてのレースで手綱を執る坂井騎手は「アメリカでは何度も悔しい思いをしていたので、色々な思いがこみ上げてガッツポーズが出ました。これ以上うれしいことはないというくらいうれしかったのがあのガッツポーズです」と振り返った。続けて「サウジＣもブリーダーズＣクラシックも勝って、エクリプス賞にも選んでいただいて注目を浴びる存在であることは間違いないですし、これだけの馬なので出るレースをすべて勝つことは当然です。フォーエバーヤングという存在にふさわしい騎手にならなければいけないなと思いますので、今後もより一層がんばっていきたいです」と力強く宣言した。