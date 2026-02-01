Orange Owl Records所属の大阪発3ピースバンドTETORAが3月18日、シングルCD「夢中霧中」をリリースすることが発表となった。

同シングルには、新曲「夢中霧中」「撞着的関係」「革命イヴ」の全3曲が収録されるほか、2025年9月20日に開催されたTETORA初の日比谷野外大音楽堂ワンマンライブのオンライン視聴コードが封入される。

また、本日2月1日より全国52店舗のタワーレコードにて、収録曲「夢中霧中」の先行試聴企画がスタートした。

■「夢中霧中」タワーレコード 先行試聴企画

実施期間：2月1日(日)〜2月15日(日)

※店舗によって多少前後する可能性がございます

【実施店舗】

北海道：札幌パルコ店

岩手：盛岡店

宮城：仙台パルコ店

福島：郡山店

茨城：水戸オーパ店

群馬：高崎オーパ店

埼玉：イオンレイクタウン店 / 浦和店 / アリオ上尾店

千葉：アリオモール蘇我店 / ららぽｰとTOKYO-BAY店 / セブンパークアリオ柏店

東京：渋谷店 / 池袋店 / 新宿店 / アリオ亀有店 / 町田店 / ららぽｰと立川立飛店 / 錦糸町パルコ店 / 吉祥寺パルコ店

神奈川：川崎店 / アリオ橋本店 / 藤沢オーパ店

新潟：新潟店

石川：金沢フォーラス店

長野：上田店

岐阜：モレラ岐阜店

静岡：静岡店

愛知：ららぽーと磐田店 / 名古屋パルコ店 / 東浦店 / 大高店

三重：鈴鹿店

京都：京都店

大阪：梅田NU茶屋町店 / 高槻阪急スクエア店 / あべのHoop店 / アリオ八尾店 / セブンパーク天美店 / なんばパークス店

兵庫：神戸店 / 明石店

奈良：橿原店

岡山：アリオ倉敷店

広島：広島店

香川：高松丸亀町店

福岡：福岡パルコ店 / 久留米店 / アミュプラザ博多店

佐賀：佐賀店

鹿児島：アミュプラザ鹿児島店

沖縄：那覇店

■＜TETORA エピソード0ツアー＞

3月22日(日) 宮城・仙台darwin

4月01日(水) 福岡 BEAT STATION

5月14日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

5月17日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

6月06日(土) 北海道・札幌ペニーレーン24

6月25日(木) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

※全箇所ワンマン