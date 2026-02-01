TETORA、シングルCD「夢中霧中」を3月発売＋日比谷野音ワンマン視聴コード封入
Orange Owl Records所属の大阪発3ピースバンドTETORAが3月18日、シングルCD「夢中霧中」をリリースすることが発表となった。
同シングルには、新曲「夢中霧中」「撞着的関係」「革命イヴ」の全3曲が収録されるほか、2025年9月20日に開催されたTETORA初の日比谷野外大音楽堂ワンマンライブのオンライン視聴コードが封入される。
また、本日2月1日より全国52店舗のタワーレコードにて、収録曲「夢中霧中」の先行試聴企画がスタートした。
■シングルCD「夢中霧中」
2026年3月18日(水)発売
予約リンク：https://lnk.to/TETORA_muchuu_muchuu
01.夢中霧中
02.撞着的関係
03.革命イヴ
封入：日比谷野外大音楽堂ワンマンライブのオンライン視聴コード
■「夢中霧中」タワーレコード 先行試聴企画
実施期間：2月1日(日)〜2月15日(日)
※店舗によって多少前後する可能性がございます
【実施店舗】
北海道：札幌パルコ店
岩手：盛岡店
宮城：仙台パルコ店
福島：郡山店
茨城：水戸オーパ店
群馬：高崎オーパ店
埼玉：イオンレイクタウン店 / 浦和店 / アリオ上尾店
千葉：アリオモール蘇我店 / ららぽｰとTOKYO-BAY店 / セブンパークアリオ柏店
東京：渋谷店 / 池袋店 / 新宿店 / アリオ亀有店 / 町田店 / ららぽｰと立川立飛店 / 錦糸町パルコ店 / 吉祥寺パルコ店
神奈川：川崎店 / アリオ橋本店 / 藤沢オーパ店
新潟：新潟店
石川：金沢フォーラス店
長野：上田店
岐阜：モレラ岐阜店
静岡：静岡店
愛知：ららぽーと磐田店 / 名古屋パルコ店 / 東浦店 / 大高店
三重：鈴鹿店
京都：京都店
大阪：梅田NU茶屋町店 / 高槻阪急スクエア店 / あべのHoop店 / アリオ八尾店 / セブンパーク天美店 / なんばパークス店
兵庫：神戸店 / 明石店
奈良：橿原店
岡山：アリオ倉敷店
広島：広島店
香川：高松丸亀町店
福岡：福岡パルコ店 / 久留米店 / アミュプラザ博多店
佐賀：佐賀店
鹿児島：アミュプラザ鹿児島店
沖縄：那覇店
■＜TETORA エピソード0ツアー＞
3月22日(日) 宮城・仙台darwin
4月01日(水) 福岡 BEAT STATION
5月14日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
5月17日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
6月06日(土) 北海道・札幌ペニーレーン24
6月25日(木) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
※全箇所ワンマン
関連リンク
◆TETORA オフィシャルサイト
◆TETORA オフィシャルX
◆TETORA オフィシャルInstagram
◆TETORA オフィシャルYouTubeチャンネル