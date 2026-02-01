都丸紗也華＆亜華梨、初の姉妹写真集に手応え「皆さんをドキッとさせる」 幻のタイトル案は「TT姉妹」
【モデルプレス＝2026/02/01】グラビアアイドルとして活躍する都丸紗也華と都丸亜華梨が1日、姉妹初の写真集『都丸姉妹写真集「とまる to とまる」』（1月28日発売、扶桑社）発売記念イベントを開催。報道陣の取材に応じ、
【写真】都丸紗也華＆亜華梨、写真集で密着２ショット
かねてより、姉妹での写真集を目標に掲げていた姉・紗也華は「叶えることができて嬉しい」と満面の笑み。妹・亜華梨は、自身初の紙写真集でもあることから「初めて写真集を出せることになったらお姉ちゃんと一緒がいいとずっと思っていたんです。グラビアを始めたきっかけもお姉ちゃんがいてくれたからなので、こうして2人で叶えられたことが嬉しい」と喜びを言葉にした。
撮影は宮古島で実施。「すごく近い距離感が多かったので、（撮影中は）ちょっと恥ずかしくなって笑っちゃう時とかもあったんですけど、皆さんをドキッとさせるようなカットになってるんじゃないかなと思ってます」と手応えをのぞかせる紗也華。2人で選んだお気に入りのカットは白ビキニの2ショットで、「清潔感にあふれるというか、グラビアといえば白衣装っていうイメージが自分の中にあったので『グラビアをしてるな』みたいな気持ちになる1枚」（亜華梨）、「可愛い！スタイルもよく見えて、顔も盛れている！」（紗也華）と太鼓判をおした。
そして、写真集は「200点」と自信たっぷり。「お風呂でパシャパシャかけあったり、しっとりドキドキするようなカットもあったり、全部ぎゅっと詰まってるので、200点満点。姉妹だからこそのふざけ合ってるカットも結構あるんです。『何してるの』『これ使って大丈夫かな』みたいなカットも結構あるので、そこも楽しんでもらえるかなと思います」とアピールした。
また、話題が写真集のタイトルに及ぶと、2人で顔を見合わせて笑いながら「私たちがつけたんじゃないんですけど、衝撃的だったのは『TT姉妹』（笑）。大人の方が考えてくださったんですけどね、今回は違うなということでやめました」と幻のタイトルを発表。
写真撮影時にTTポーズを求められた際には「えぇ〜」と少し恥ずかしそうに応じ、降壇時には紗也華が率先してばっちりポーズを決めていた。
会見前、控え室にいる2人の笑い声がイベント会場に届くほどずっと仲良しの都丸姉妹。週1で会っているそうで、「2人で出かけることが多いですね。あとはファンクラブ（ミーミューズ）をやってるんですけど、お互いに撮りあってファンクラブに投稿しているので会う頻度は多いです」と紹介。
お互いの羨ましいパーツを聞かれると「目。眼力があるなと。アンニュイなのも、睨みつけるような鋭い目もかっこいい」（亜華梨）、「お尻。私がお尻にお肉がつかないタイプなので、ぷりっとしたお尻がいい」（紗也華）と打ち明けた。（modelpress編集部）
