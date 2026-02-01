THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、「世界の終わり LAST HEAVEN ver. (4K upconvert)」公開。『THEE GREATEST HITS』のリマスター＆ハイレゾ配信開始も
THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、2003年に行ったラストライブ＜BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN＞から「世界の終わり LAST HEAVEN ver.（4K upconvert）」を公開した。
「世界の終わり」は、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが30年前の1996年2月1日にリリースしたデビュー曲、2003年10月11日に3万7千人を動員して千葉・幕張メッセで行われたラストライブ『BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN』の最後に演奏された曲だ。
また、オールタイムベスト『THEE GREATEST HITS』のリマスター音源及びハイレゾ音源が本日配信リリースとなった。
さらに、3月1日には11枚組紙ジャケCD BOX『PAPER SLEEVE CD BOX』がリリース、4月には爆音フィルムライブ＜THEE MICHELLE GUN ELEPHANT WORLD PSYCHO BLUES TOUR 〜 ALL STANDING! MAXIMUM!! 〜 YOKOHAMA ARENA 99.01.17 <4K-revive 爆音 experience>＞が、フィルムライブツアーとして全国20都市20会場で開催される。プレイガイド先着先行は2月1日23時59分まで受付中だ。
◾️オールタイムベスト『THEE GREATEST HITS』
2026年2月1日（日）リリース
配信：https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits_remastered
▼収録曲
1.世界の終わり
2.strawberry garden
3.ブラック・タンバリン
4.リリィ
5.キャンディ・ハウス
6.シャンデリヤ
7.blue nylon shirts (from balcony)
8.ゲット・アップ・ルーシー
9.バードメン
10.カルチャー
11.ハイ!チャイナ!
12.アウト・ブルーズ
13.深く潜れ
14.ブギー
15.キラー・ビーチ
16.CISCO~想い出のサンフランシスコ (She’s gone)
17.ジェニー
18.スモーキン・ビリー
19.G.W.D
20.GT400
21.リボルバー・ジャンキーズ
22.ベイビー・スターダスト
23.武蔵野エレジー
24.暴かれた世界
25.赤毛のケリー
26.ドロップ
27.サンダーバード・ヒルズ
28.太陽をつかんでしまった
29.ジプシー・サンディー
30.デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ
31.ダニー・ゴー
32.エレクトリック・サーカス
◾️『PAPER SLEEVE CD BOX』
2026年3月1日（日）リリース
UHQCD 全11枚組 完全生産限定
COCP-42641〜51 ￥27,500（税込）
DISC 1 「wonder style」
DISC 2 「cult grass stars」
DISC 3 「High Time」
DISC 4 「Chicken Zombies」
DISC 5 「GEAR BLUES」
DISC 6 「CASANOVA SNAKE」
DISC 7 「Rodeo Tandem Beat Specter」
DISC 8 「SABRINA HEAVEN」
DISC 9 「SABRINA NO HEAVEN」
DISC 10&11「RUMBLES」(2枚組)
予約：https://lit.link/tmgecdbox
購入者特典：「コロムビアレコード TMGEメンバー直筆サイン色紙(REPLICA)」(約20cm x 20cm)
▼RUMBLES（2枚組）収録曲
[DISC1]
01.キャンディ・ハウス
02.オートマチック - トランジスタ・バージョン
03.君に会いにゆこう
04.カルチャー
05.ランドリー
06.カーテン
07.CISCO〜想い出のサンフランシスコ(She’s gone)
08.ゲット・アップ・ルーシー
09.スピーカー
10.スパイダー スパイダー
11.深く潜れ
[DISC2]
01.世界の終わり - Smash hits version
02.ロマンチック - turkey brunch version
03.G.W.D
04.ジャブ
05.アウト・ブルーズ
06.ジェニー
07.モナリザ
08.ベガス・ヒップ・グライダー
09.武蔵野エレジー
10.セプテンバー・パンク・チルドレン
11.ヴァレンタイン
12.エレクトリック・サーカス
13.デビル・スキン・ディーバ
14.Girl Friend
◾️＜WORLD PSYCHO BLUES TOUR 〜 ALL STANDING! MAXIMUM!! 〜 YOKOHAMA ARENA 99.01.17 ＞
2026年
4月4日（土）
長野・CLUB JUNK BOX Open 17:30 / Start 18:00
福岡・DRUM LOGOS Open 17:15 / Start 18:00
4月5日（日）
岐阜・club-G Open 17:15 / Start 18:00
沖縄・桜坂 CENTRAL Open 17:30 / Start 18:00
4月12日（日）
神奈川・横浜BAY HALL Open 17:00 / Start 18:00
京都・磔磔 Open 17:30 / Start 18:00
岩手・ KLUB COUNTER ACTION MIYAKO Open 17:30 / Start 18:00
4月17日（金）
新潟・NIIGATA LOTS Open 18:30 / Start 19:00
4月18日（土）
愛媛・松山SALONKITTY Open 17:30 / Start 18:00
4月19日（日）
北海道・サッポロファクトリーホール Open 17:15 / Start 18:00
静岡・浜松窓枠 Open 17:15 / Start 18:00
大坂・梅田 CLUB QUATTRO Open 17:00 / Start 18:00
4月25日（土）
広島・CLUB QUATTRO Open 17:15 / Start 18:00
熊本・B.9 V1 Open 17:15 / Start 18:00
4月26日（日）
岡山・PEPPERLAND Open 17:30 / Start 18:00
鹿児島・CAPARVO HALL Open 17:30 / Start 18:00
4月28日（火）
宮城・仙台Rensa Open 18:00 / Start 19:00
4月29日（水・祝）
青森・青森Quarter Open 17:30 / Start 18:00
愛知・名古屋 Electric Lady Land Open 17:15 / Start 18:00
兵庫・神戸 THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE Open 17:15 / Start 18:00
▼チケット料金（スタンディング、別途ドリンク代）
\3,800（税込）
※小学生以下入場不可
▼プレイガイド先着先行：〜2/1（日）23:59 まで受付中
URL：https://l-tike.com/tmge/
※購入制限=4枚
▼注意事項
※車椅子席をご希望の場合は公演の一週間前までに公演問い合わせ先までご連絡ください。
※ご購入いただいたチケットは払い戻し対応はできません。
※転売チケットでの入場はできません。
関連リンク
◆THEE MICHELLE GUN ELEPHANT「THEE 30TH」オフィシャルサイト