【モデルプレス＝2026/02/01】元櫻坂46の松平璃子が2月1日、アリゲーターに所属したことを発表。タレントとして活動を開始することがわかった。

◆松平璃子、アリゲーター所属発表


アイドルグループ櫻坂46を2021年3月で卒業し、個人として活躍している松平。同社所属後は、タレント業を中心にモデル活動といった幅広い活動を予定しているという。

松平は「この度アリゲーターに所属する運びとなりました。新たなご縁に感謝して、これからも活動ひとつひとつ自分らしく丁寧に真っ直ぐ取り組んでいきます。改めて日頃から応援して下さる皆様へ、いつも有難うございます」とコメントを寄せている。

◆松平璃子、櫻坂46二期生メンバーとして活躍


松平は、1998年5月5日生まれ、東京都出身。2018年に欅坂46（現・櫻坂46）の二期生メンバーとして加入し、同年に東京・日本武道館で開催された「欅坂46 二期生／けやき坂46 三期生『お見立て会』」でお披露目された。2021年に櫻坂46の卒業を発表。2023年にはファースト写真集「りこぴ」（講談社）を発売。現在はモデルやタレントとして活動している。（modelpress編集部）

