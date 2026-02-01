凛として時雨、TVアニメ『グノーシア』映像とコラボした「Loo% Who% - GNOSIA BUG Edit」公開
凛として時雨が、TVアニメ『グノーシア』映像を使用した特別映像「Loo% Who% - GNOSIA BUG Edit」を本日公開した。
「Loo% Who%」は、2025年10月から放送開始のTVアニメ『グノーシア』のエンディングテーマ。初回クールに放送されていた「Loo% Who%」がGNOSIA BUG Edit版として第16話に急遽放送され、アニメの劇的な展開とともに公開された。使用された音源はTK自らの特別なMixが施され、楽曲とアニメ作品の世界観を拡張させた特別映像になっているという。
なお凛として時雨は、2026年3月に恒例の対バン企画＜トキニ雨 #17＞を開催中だ。キタニタツヤ、9mm Parabellum Bullet、-真天地開闢集団-ジグザグ、[Alexandros]、クリープハイプなどのゲストを迎えた対バンツアーとなっている。
さらにTK from 凛として時雨は、2026年にソロデビュー15周年を記念して、12月27日に日本武道館公演を行うことが決定している。ソロ活動としては、初の日本武道館公演となる。オフィシャルFC「kalappo Lab.」会員限定でチケット先行抽選販売中だ。
◾️＜トキニ雨#17＞
東京
2026年3月8日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Haneda(TOKYO)
GUEST：キタニタツヤ
福岡
2026年3月15日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Fukuoka
GUEST：9mm Parabellum Bullet
愛知
2026年3月21日（土）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Nagoya
GUEST：-真天地開闢集団-ジグザグ
大阪
2026年3月22日（日）
OPEN 17:00／START 18:00
Zepp Osaka Bayside
GUEST：[Alexandros]
東京
2026年3月26日（木）
OPEN 18:00／START 19:00
Zepp Haneda(TOKYO)
GUEST：クリープハイプ
[TICKETS]
1Fスタンディング￥6,500(税込/D別) ※整理番号順入場
2F指定席 ￥8,000（税込 / D別）
※未就学児童入場不可（小学生以上入場可、ご入場される全ての方にチケットが必要）
▼チケット一般発売
ローソンチケット：https://l-tike.com/sigure
e+：https://eplus.jp/sigure/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sigure
◾️＜TK from 凛として時雨 日本武道館公演＞
日程：2026年12月27日（日）東京・日本武道館
時間：OPEN 17:00／ START 18:00
＜チケット＞
指定席 ￥8,800（税込）
指定席（高校生以下学割）￥4,900（税込）
※本番日当日の時点で小学生から高校生の方が購入できるチケットです。
※身分証(小学生は年齢を証明できるもの、中学生・高校生の方は学生証)を必ずご持参ください。ご入場時に確認させていただく場合がございます。
身分証が確認できなかった場合、通常価格との差額をいただく場合もございますので予めご了承ください。
▼オフィシャルHP先行（抽選販売）
〜2026年2月8日（日）23:59
https://l-tike.com/tk/
◾️タイアップ情報：TVアニメ『グノーシア』
2025年10月11日（土）24:00〜よりTOKYO MX、BS11ほか各局にて放送開始
◆放送情報
TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜
BS11 毎週土曜 24:00〜
とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜
群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜
テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜
MBS 毎週土曜 26:08〜
AT-X 毎週月曜 23:30〜
◆先行配信情報
ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信
その他プラットフォームでも順次配信開始
※放送・配信日時は変更になる場合がございます
◆STAFF
原作：petit depotto
キャラクター原案：ことり（プチデポット）
監督：市川量也
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：松浦有紗
美術監督：鎌田麻友美・高田真理
撮影監督：野村達哉
音楽：深澤秀行
音響監督：納谷僚介
音響効果：川田清貴
音響制作：スタジオマウス
人狼監修：松崎史也
プロデュース：川勝徹（プチデポット）・木村吉隆（アニプレックス）
アニメーション制作：domerica
◆CAST
ユーリ：安済知佳
セツ：長谷川育美
SQ：鬼頭明里
ラキオ：七海ひろき
ジナ：瀬戸麻沙美
しげみち：関智一
ステラ：早見沙織
夕里子：悠木碧
コメット：佐倉綾音
シピ：中村悠一
ジョナス：津田健次郎
ククルシカ：―――――
オトメ：花澤香菜
レムナン：大塚剛央
沙明：江口拓也
公式サイト：https://gnosia-anime.com/
公式X：https://x.com/gnosia_off
関連リンク
◆凛として時雨 オフィシャルサイト