◆卓球 全農杯 全日本選手権 ダブルスの部 最終日（１日・豊田市総合体育館）

女子ダブルスで世界ランク５位の大藤沙月、横井咲桜（ミキハウス）組は、張本美和（木下グループ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）組に１―３で敗れ、初優勝に届かなかった。

最初の２ゲームはともに先にゲームポイントを握られながら粘りを見せたが、連取された。第３ゲームを速攻やミドルへの攻撃で流れを変えて１１―３で制すると、第４ゲームは一進一退の攻防が続いたが、最後は長崎のバックハンドに押し切られた。大藤は「相手のタイミングで試合が進んでしまった。最初に離されてしまったので、入りがちょっとダメだった」と反省し、横井は「自分たちのいいところが出せなかった」と悔しさをにじませた。

張本美、長崎組はペアとしては初対戦だった。大藤は相手に主導権を握られた要因を「長崎選手のイメージがいつもと違った。いつもはもう少し強いボールで来るけど、今日はもう徹底して入れ（ること）とコース、球質で崩されてしまった」と分析。世界ランク１位に輝いたこともある実績十分のペアだが「自分たちの展開にできなかった時の試合の作り方が（メダルを逃した昨年の）世界選手権からずっと課題なので。もう少し、そこの部分で成長したい」と奮起を誓った。