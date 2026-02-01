気象庁は1月25日に北アルプス「焼岳」の噴火警戒レベルを1から2に引き上げました。レベルは5段階あり、2は下から2番目です。噴火警戒レベルを紹介すると、1⇒2⇒3⇒4⇒5とアップし、どこかで噴火すると思いがちです。しかし、このように噴火した例はありません。噴火警戒レベルの運用前、唯一、2000年北海道・有珠山の噴火で、気象台と火山噴火予知連が緊急情報を出し、住民が避難。その後、噴火するも人的被害なし!という例があります。実は有珠山は予知しやすい活動をする火山で、例外的な事例です。では、なぜ噴火警戒レベルを運用しているのでしょう？それは噴火による被害を無くしたいという思いからです。

＜焼岳とは＞

日本には111の活火山があり、このうちメ～テレがカバーするエリアには、御嶽山、乗鞍岳、アカンダナ山、焼岳、白山があります。

このうち焼岳は、標高2455ｍ、岐阜県側・長野県からでも登りやすく、日帰りでも登れるので初級者にも人気の山です。頂上付近には溶岩ドームが、その周囲には小さな噴気孔があり噴煙が上がっていることもあります。

登山道では原生林、クマザサ、ハイマツ、高山植物が見られ、頂上には火口跡と火山湖があり、日帰り登山の割には見どころ満載です。

噴火歴は、1915年（大正4年）6月6日の大噴火で泥流が梓川をせきとめ「大正池」を形成しました。上高地の名所「大正池」は、焼岳噴火の産物です。

その後、水蒸気噴火が何度もあり、1995年には焼岳山頂の南東約3kmで、安房トンネル建設に伴う国道付け替え工事作業現場で水蒸気爆発が発生、火山ガスを含む水蒸気と6000立方メートルを超す土砂が噴出し、土砂崩れも起きて作業員4人が犠牲となっています。

焼岳は火山です。登山の際は、十分な装備・情報収集が求められます。

＜焼岳は噴火警戒レベル２＞

気象庁によると、焼岳では、1月25日午前2時頃から山頂付近を震源とする火山性地震が増加しています。

傾斜変動観測では、27日午前2時頃から山体浅部の膨張を示唆する「山頂方向上がり」の変動がみられています。監視カメラによる観測では、山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。

GNSS連続観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる変化が続いています。（※GNSSとは民間のGPSのこと）焼岳では火山活動が高まっており、想定火口域から概ね1ｋｍの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

防災上の警戒事項として、気象庁は想定火口域から概ね1ｋｍの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。噴火時には、風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が風に流されて降りるおそれがあるため注意してください、としています。

＜噴火警戒レベルとは＞

噴火警戒レベルとは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を、5段階に区分して発表する指標のことです。

全国の49火山で運用されています。「レベル5噴火警報 避難」が最高で、「レベル1噴火予報 活火山であることに留意」が最も下のレベルです。平時は「レベル1」で、平時でも「その山が活火山であることに気をつけて行動するように」と呼びかけるものになっています。

＜焼岳など火山の情報の入手方法＞

火山に関する情報は、気象庁のHPで入手できます。気象庁HPのトップ画面から火山情報のページに入っていく方法もありますが、検索エンジンで直接、その火山のページに行く方法もあります。

例えば「気象庁」＋「焼岳」で検索すると、焼岳のページにアクセスしやすいです。

また、焼岳の山頂付近のライブ映像を、気象庁と国土交通省(北陸地方整備局)のHPから見ることができます。こちらも「焼岳」+「ライブカメラ」で検索すると、スムーズにアクセスできます。

また、地元自治体、焼岳の場合は岐阜県高山市と長野県松本市のHPから山の状況についての情報を入手できます。

登山アプリからも情報を入手可能です。

火山の噴火は突然です。噴火警戒レベルが１でも突然噴火します。登山、レジャー、日ごろの作業などで火山に近づくときは、「火山であることを忘れず」に、準備・行動してください。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。