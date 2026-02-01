◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

レースは定刻の正午にスタート。最初の５キロを１５分２秒で通過した。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大からは、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋煕（４年）の５人が出場。順調に５人全員が先頭集団で５キロを通過した。

レースを中継するＴＢＳ系列で解説を務める青学大の原晋監督（５８）は「青学大はマラソンもチームで戦っています」と話した。

青学大勢以外の大学勢も注目選手がいる。箱根駅伝５位の中大から２区６位のエース溜池一太（４年）が出場し、順調に先頭集団でレースを進めている。

国内招待選手は、自己ベスト記録２時間６分１４秒の井上大仁（３３）＝三菱重工＝、同２時間７分２６秒の聞谷賢人（３１）＝トヨタ紡織＝らが出場。２１年東京五輪代表の服部勇馬（３２）＝トヨタ自動車＝は一般参加選手として参戦している。

ペースメーカーは４０歳の鉄人ランナー上野裕一郎（ひらまつ病院）ら５人が務める。上野のペースメークは安定しており、好レースが期待される。