赤飯が1月31日、東京・渋谷Milky Wayにて東名阪ツアー＜THE SHOW -唱-＞のツアーファイナル公演を開催した。

◆ライブ写真

2025年12月25日にデジタルリリースされた最新EP「THE SHOW」を携え、名古屋・大阪・東京を巡った本ツアーは、赤飯の“今”をライブという生の表現で体感できる場として大きな注目を集めてきた。ファイナル公演開催日には1stアルバム「THE SHOW」CD版の会場販売もスタート。 一般発売日に合わせて会場で手にできる特別な機会となった。

今回のツアーファイナルは、“赤飯【BAND】黒●”との対バン形式という異例の構成で実施。まさに“自分自身との対バン”とも言えるステージングでアーティスト・赤飯の二面性を真正面からぶつけ合う内容となり、観る者に強烈な没入感をもたらした。

続く“赤飯【BAND】紫●”のライブでは、EP「THE SHOW」に収録された楽曲群を中心に、赤飯の幅広い表現力が存分に発揮されたセットリストを披露。獣のようなシャウトから繊細なファルセットまで自在に行き来する圧巻のボーカル、そして会場の隅々まで歩き回りながら観客と距離を縮めるパフォーマンスは健在で、会場は終始熱気に包まれた。

ツアーを通して描かれてきた「THE SHOW」の物語は、ファイナル公演でさらに深みを増し、赤飯というアーティストの新章を鮮やかに刻み込んだ。東名阪を駆け抜け、赤飯の今後の活動へも期待が高まる。

■セットリスト＜THE SHOW -唱-＞ファイナル

2026年1月31日 東京・渋谷Milky Way 1​. YOINOMA SUMMER

2​. ジーザスジーザス

3​. 垂乳根マチネ(新アレンジ)

4​. 見習いハーデス

5​. あれこれそれどれ

6​. パンの唄

7​. あぽかり

8​. ヨンプンジャックミュージック

9​. 骸Attack!!

10​. ワンラスト

11​. YOINOMA SUMMER

■1stEP「THE SHOW」

CD発売日：2026年1月31日

デジタル配信開始：2025年12月25日 価格：2,000円 （税込）

レーベル：REAL AKIBA RECORDZ

規格品番：RACA-0001 ■販売サイト

タワーレコード ： https://tower.jp/item/7961015

Amazon MUSIC ： https://x.gd/ZVqCk ■配信情報

Spotify / Apple Music / TIDAL / Deezer / Amazon Music / YouTube Music など

配信リンク：https://linkco.re/GSM49geQ M1：ワンラスト

作詞：赤飯,shun ÷1 / 作曲・編曲:shun ÷1

M2：ジーザスジーザス

作詞・作曲・編曲：首藤義勝

M3：垂乳根マチネ

作詞・作曲：赤飯 編曲：森拓人

M4：あぽかり

作詞・作曲・編曲：鬱P

M5：YOINOMA SUMMER

作詞・作曲・編曲：玉屋2060% Performance by 赤飯

A&R,Manager：間辺聡士（ISARIBI株式会社）

Jacket Design：堤那凪（株式会社アブストリームクリエイション）

Art Direction/Stylist：藤本大輔(tas)

Label Producer：佐藤純之介（REAL AKIBA RECORDZ）

Executive Producer：榊原敬太（REAL AKIBA Inc.）