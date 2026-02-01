ハノーファー横田大祐がデュッセルドルフ戦で先制ゴールを決めた

ドイツ2部ハノーファーのMF横田大祐が2試合連続ゴールでチームを勝利に導いた。

横田は現地時間1月30日に行われたブンデスリーガ2第20節のマグデブルク戦に8試合連続となるスタメン出場を果たすと、前半38分に左サイドを抜け出したFWベンジャミン・カルマンからのラストパスを受け、左足でGKの股下を抜くシュートを決めた。前節フォルトゥナ・デュッセルドルフ戦（2-1）の先制点に続く2試合連続ゴールで、2-1の勝利に貢献した。

今季ベルギー1部ヘントから期限付き移籍で加入した25歳のウインガーは昨年11月以降レギュラーに定着しており、これで今季リーグ戦18試合で4ゴール1アシストとなった。

ドイツ紙「Aachener Zeitung」は「日本人の横田が止まらない。前半にスポーツ面で最も際立った活躍を見せた。21分の大きなチャンスは逃したものの、その後に先制点を記録した。前半アディショナルタイムにはクロスバーを叩く惜しい場面もあった」とその活躍を伝えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）