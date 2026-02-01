第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが2026年1月28日、自身の公式ブログを更新。

三越百貨店で購入した、中華料理を夕食に楽しんだことを紹介しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 三越で購入 「富麗華」の中華に舌鼓 名物・黒炒飯など豪華な夕食に「食べてみたい」の声





花田さんは「遅い夕食」と題した投稿で、娘の百華（わか）さんのレッスンと練習のため夕食は「遅い時間からのスタートになりました！」と説明。

「久々の富麗華の中華です 歯医者の帰りに三越で買ってきました」と明かしています。







緑と白のチェック柄のテーブルクロスの上に並べられた料理は、エビ春巻き、海鮮炒め、名物の黒炒飯、大根餅と多彩な品々。花田さんは「大変美味しくいただきました」とコメントしています。







また別の写真では、花田さん自身がワインレッドのトレーナーを着て箸で春巻きをつまんでいる姿も公開されており、穏やかな微笑みで満足そうな表情を見せています。







投稿には「#花田虎上」「#大根餅」「#三越」「#夕食」「#中華」「#富麗華」のハッシュタグも添えられ、花田さんの日常の一コマが紹介されています。







この投稿に、「黒炒飯初めて見ました。どんな味なんだろう？」「黒炒飯 初めて知りました 食べて見たいなぁ〜」「素敵な和食器に盛られた豪華おうちごはん」「美味しい中華祭りのご夕食で大満足でしたね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】