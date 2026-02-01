犬の『幸福度が下がる』絶対NG行為５選

実は、飼い主の日々の行動や接し方が犬の幸福度を下げていることがあります。愛犬に幸せを感じてもらうためにも、犬の幸福度が下がってしまう飼い主の絶対NG行為を把握しておきましょう。

1.飼い主とのコミュニケーション不足

犬は大切な飼い主や家族と過ごす穏やかで楽しい時間に幸福を感じる動物です。そのため、飼い主とのコミュニケーションが不足していると、それだけで強い寂しさや孤独感を覚え、幸福度が大幅に下がってしまいます。

あまりにも長い留守番が毎日のように続いていたり、休日も家にいるのに構ってくれなかったりといった日常が続くと、飼い主への信頼や期待が損なわれ、幸福度が下がってしまうでしょう。

2.犬の前で不機嫌な態度をみせる

飼い主も感情のある人間なので、日々のストレスで不機嫌になってしまうことはあるでしょう。犬たちは感情豊かな動物なので、そんな飼い主のイライラを感じ取ってしまいます。

「イライラしてはいけない」とまでは言いません。しかし、愛犬と接するときにイライラした態度をあからさまに出したり、八つ当たりのようにちょっとしたことで怒ったりすることはやめてください。

3.犬からのサインを無視し続ける

愛犬からの「甘えたい」「かまってほしい」「不安だよ」というサインに気付いていますか。これらのサインを無視し続けると、やがて「飼い主には伝わらない」と期待されなくなり、愛犬が孤独や心細さによってストレスを抱え込んでしまいます。

自分の思いを受け取ってもらえないのは、非常に寂しいものです。最愛の飼い主にそのような態度を取られてしまえば、悲しさから幸福度は大幅に下がってしまうでしょう。

4.犬としての欲求を満たしてあげない

散歩（遊び）や食事、睡眠は、犬が幸せに暮らす上で欠かせない欲求です。この欲求を満たしてあげられないと、犬はストレスが溜まってしまい、幸福度が下がってしまいます。

特に、散歩中に愛犬がニオイ嗅ぎを楽しんでいる途中で「早く行くよ」と急かし、まったく犬としての本能的欲求を満たしてあげない、他の犬と交流したいのにさせてくれないといった扱いは、欲求不満の原因になりがちです。

5.頻繁に目の前で家族喧嘩する

犬にとって家族とは「群れの仲間」です。そんな家族が目の前で喧嘩ばかりしている様子は、犬にとって「群れが崩壊するかもしれない」という危機感につながります。

群れの崩壊は、自分の生存確率を大幅に下げることにつながるため、犬にとって一大事です。そんな前兆のような様子を頻繁に見せられていると、強い不安やストレスから幸福度が大幅に下がってしまうので気をつけましょう。

愛犬が幸せに暮らすために必要なこと

日々の暮らしの中で愛犬に幸せを感じてもらうためには、以下のポイントを意識しましょう。

毎日積極的に声かけや遊び、スキンシップ、アイコンタクトなどコミュニケーションをとる 遊びやトレーニングの中で叱らずにたくさん褒めて伸ばす 散歩中は飼い主主導を保ちつつ、愛犬の欲求も満たしてあげる 十分な食事や水分を与える 安心して快適に過ごせる生活環境を整えてあげる 眠るときは良質な睡眠が取れるように薄暗く静かな環境を整える 犬のボディランゲージを汲み取り、要望をなるべく叶えてあげる 不機嫌な態度や喧嘩などを目の前で見せず、常に穏やかな態度で接する

以上のポイントを守り、愛犬が安心して暮らせる環境を提供してあげてください。穏やかで安心して暮らせる環境や飼い主からのわかりやすい愛情は、犬の幸福度を大きく上げてくれます。

まとめ

いかがでしたか。犬はとても感情豊かで繊細な動物です。そのため、飼い主の一挙手一投足に気分が浮き沈みしてしまうこともあります。愛犬が穏やかな気持ちで日々を過ごせるよう、飼い主は接し方や生活習慣を見直してみましょう。